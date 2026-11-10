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英科幻作家哈里森獲布克獎 81歲高齡創紀錄

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
英國作家M．約翰．哈里森（M. John Harrison），榮獲英國文學界最高榮譽布克獎（Booker Prize）。 美聯社
英國作家M．約翰．哈里森（M. John Harrison），榮獲英國文學界最高榮譽布克獎（Booker Prize）。 美聯社

英國作家M．約翰．哈里森（M. John Harrison）今天憑藉充滿神秘色彩的小說「萬物終局」（The End of Everything，暫譯），榮獲英國文學界最高榮譽布克獎（Booker Prize）。

法新社報導，這部作品以黑色諷刺手法描繪後末日時代的英國，呼應了當前外界對人工智慧（AI）的擔憂。

現年81歲的M．約翰．哈里森成為布克獎歷來年齡最大的得主。這座獎項包含5萬英鎊（約新台幣208萬元）獎金，並能大幅提升得獎者的知名度與作品銷量。

身為英國科幻文壇的資深老將，這是M．約翰．哈里森首度入圍這項備受矚目的獎項，評論家多認為，他早就應該獲得這項肯定。

M．約翰．哈里森擊敗了同在決選名單中的馬龍．詹姆斯（Marlon James）、道格拉斯．史都華（Douglas Stuart）、伊莉莎白．史初特（ElizabethStrout）、路克．肯納德（Luke Kennard）以及蕾貝卡．裴利（Rebecca Perry）。

這些入圍作品題材多元，從1980年代金斯敦（Kingston）展開的酷兒長篇小說，到設定於現代倫敦的校園諷刺劇皆涵蓋其中。

評審團主席畢爾德（Mary Beard）在記者會上表示，「萬物終局」（The End of Everything）脫穎而出，「不僅是因為極度精湛老練的文筆，也展現出遠大的企圖心」。

「萬物終局」是M．約翰．哈里森的第13部小說，以不久的將來、海風吹拂的英格蘭海岸為背景，當地遭名為iGhetti的神秘物體入侵，故事圍繞在海灘拾荒者鄧能特（Phillip Tennent）與患有失智症、生性熱愛自由的姑姑瑪妮（Marnie）之間。

這部篇幅精煉、共198頁的小說，以夢境般的情節影射英國脫離歐洲聯盟（Brexit）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及科技入侵日常生活等議題。

M．約翰．哈里森談到自己的作品時說：「時事提供了主題與諷刺素材。當我們對世界的所有期望與詮釋都變成一場持續不斷的災難，但我們仍必須過日子時，會發生什麼事？」

他先前表示，創作這部小說的靈感來自2008年金融危機，並希望寫出一部探討「社會無法合理解釋現象」的小說。

M．約翰．哈里森1945年出生於英格蘭魯格比（Rugby），著有大量科幻小說，包括維里科尼姆（Viriconium，暫譯）傳奇系列，以及被譽為這類流派經典巨作的「克法胡奇地帶」（Kefahuchi Tract，暫譯）三部曲首部曲「光」（Light，暫譯）。

M．約翰．哈里森除了在科幻小說愛好者圈子外，對一般大眾而言可說是默默無聞；他入圍布克獎時，英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）寫道：「他終於獲得應有的肯定。」

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