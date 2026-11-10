快訊

扛不住了！foodpanda宣布調漲平台費 分兩階段實施每單最高多6元

黃仁勳認外遇前早有準備！美媒：輝達1年前聘性醜聞救火公司

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

聽新聞
0:00 / 0:00

年薪520萬將上月球！NASA暌違2年招募太空人 公布申請門檻

聯合新聞網／ 綜合報導
NASA近日宣布，暌違2年再次招募太空人候選人。圖為2025年太空人合影留念。 美聯社
NASA近日宣布，暌違2年再次招募太空人候選人。圖為2025年太空人合影留念。 美聯社

據外媒「Business Insider」報導美國國家航空暨太空總署（NASA）近日宣布，暌違2年再次開放太空人候選人招募，預計招募第25批太空人，年薪約16萬4395美元（約新台幣520萬元）。隨著美國積極推動重返月球計畫，NASA也面臨太空人數量不足的問題，目前現役人數僅約32人，難以應付未來日益增加的任務需求，因此希望透過新一輪招募補充人力，為接下來的太空探索做好準備。

NASA此次招募據傳與「阿提米絲」（Artemis）計畫密切相關。美國正積極規劃重返月球，並以興建長期運作的月球基地為目標，未來更希望將載人探索任務延伸至火星。NASA局長賈瑞德．艾薩克曼（Jared Isaacman）指出，新一批太空人以後有機會參與月球南極任務，在月球基地生活、工作，並協助建立相關系統與運作模式，為載人前往火星做準備。按照目前規劃，美國目標在2028年再次讓太空人踏上月球，這也讓新一屆太空人的招募與訓練格外重要。

不過，想成為NASA太空人並不容易。申請者首先必須具備美國公民身分，並取得STEM相關領域碩士學位，也就是科學、技術、工程及數學等專業；具備醫學學位、博士研究經歷或試飛員訓練等背景，也可能符合資格。此外，必須至少有3年以上相關工作經驗。

基本條件過關後，下一步還得接受藥物檢測、背景安全調查、視力檢查，以及各項醫療與精神健康評估，並通過水上求生測試。由於太空任務可能需要長時間處於狹小、封閉甚至具有風險的環境，NASA也會評估候選人是否具備足夠的心理素質與應變能力，確保能在高壓情況下完成任務。

NASA預計在2027年底公布新一屆太空人入選名單，成功獲選者將迎來為期2年的密集訓練，並配合不固定的工作時間，無法在家遠端辦公。

值得一提的是，NASA上一次招募太空人時，總共收到超過8000份申請，最後只有10人成功入選，錄取競爭相當激烈。這次新一屆招募不僅是補充人力，也可能為未來登月與火星探索培養重要人才，對有志投入太空探索的人來說，或許是難得的機會，但想拿到這份高薪的夢想工作，光有學歷還不夠，還得具備足以應付極端環境的實力。

太空人 NASA 月球 火星 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／台灣太空產業博覽會 國科會：台灣將參與美國重返月球計畫

好讀周報／太空人待半年老化10至20年？迷你心臟、大腦送上太空解謎

太空移民有多難？ 35年前八人封閉生態實驗險窒息

培育航太新血 新北4年投入千萬朝2030年研製衛星與火箭邁進

相關新聞

年薪520萬將上月球！NASA暌違2年招募太空人 公布申請門檻

美國國家航空暨太空總署（NASA）近日宣布，暌違2年再次開放太空人候選人招募，預計招募第25批太空人，年薪約16萬4395美元（約新台幣520萬元）。隨著美國積極推動重返月球計畫，NASA也面臨太空人數量不足的問題，目前現役人數僅約32人，難以應付未來日益增加的任務需求，因此希望透過新一輪招募補充人力，為接下來的太空探索做好準備。

每天手機不離身為何很少夢到？科學家揭密：大腦重視的不是它

每天起床滑手機、通勤看訊息，睡前還要追劇、逛社群，智慧型手機幾乎占據生活大部分時間，但你有沒有發現，自己作夢時卻很少夢到手機？明明現實中離不開它，夢境裡卻不常出現，這個現象也引起科學家注意。據外媒報導，「睡眠與夢境資料庫」資料分析結果中，手機相關內容只出現在少數夢境，比例約為1%至5%，即使真的夢到手機，也經常是手機遺失或故障，而不是正常使用。

NASA招募登月太空人 人類將重返月球

人類重返月球的腳步加快了！美國國家航空暨太空總署近日正式啟動新一輪太空人招募計畫，旨在尋找能長期在月球生活與工作的新世代探險家。隨著阿提米絲計畫與各項月球基地建設的展開，NASA將配合更緊湊的載人登月時間表，並積極培育人才實現深空探索目標。

16歲高中生找了1.1萬隻蛾 她在科學忽略的夜裡看見驚喜

9月一個傍晚，太陽逐漸下山，16歲的Violet Clinton拿著捕蟲網，走進一片開滿一枝黃花的草地。每隔幾分鐘，她就朝空中的一個小黑點揮網。她蹲下來，查看一隻看起來像烤過山核桃、還長著觸角的小蟲。 Violet白天是高中三年級學生，晚上則是蛾類研究者。許多Z世代同齡人忙著滑TikTok或為大學申請焦慮時，她每周有兩、三個晚上都在紐約州西徹斯特郡的Eugene and Agnes Meyer自然保護區「找蛾」。一般人眼中不起眼的蛾究竟有什麼了不起？Violet很樂意告訴你。

在東京滑手機突沒訊號？日警破獲「偽基地台」 陸嫌廣發中文簡訊

漫步在東京繁華街頭，手機突然收不到訊號，很可能已被詐騙集團盯上！據日媒「日本電視台」報導，東京警視廳日前在銀座鬧區，當場逮捕一名涉嫌私設「偽基地台」干擾通訊的31歲中國籍男子于海。嫌犯將轎車改裝成「行動偽基地台」，開進熱鬧商圈發射非法電波、強制手機連線進行釣魚詐騙，初估已不法獲利約400萬日圓（約台幣87萬元）。

英科幻作家哈里森獲布克獎 81歲高齡創紀錄

英國作家M．約翰．哈里森（M. John Harrison）今天憑藉充滿神秘色彩的小說「萬物終局」（The End of...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。