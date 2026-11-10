年薪520萬將上月球！NASA暌違2年招募太空人 公布申請門檻

據外媒「Business Insider」報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）近日宣布，暌違2年再次開放太空人候選人招募，預計招募第25批太空人，年薪約16萬4395美元（約新台幣520萬元）。隨著美國積極推動重返月球計畫，NASA也面臨太空人數量不足的問題，目前現役人數僅約32人，難以應付未來日益增加的任務需求，因此希望透過新一輪招募補充人力，為接下來的太空探索做好準備。

NASA此次招募據傳與「阿提米絲」（Artemis）計畫密切相關。美國正積極規劃重返月球，並以興建長期運作的月球基地為目標，未來更希望將載人探索任務延伸至火星。NASA局長賈瑞德．艾薩克曼（Jared Isaacman）指出，新一批太空人以後有機會參與月球南極任務，在月球基地生活、工作，並協助建立相關系統與運作模式，為載人前往火星做準備。按照目前規劃，美國目標在2028年再次讓太空人踏上月球，這也讓新一屆太空人的招募與訓練格外重要。

不過，想成為NASA太空人並不容易。申請者首先必須具備美國公民身分，並取得STEM相關領域碩士學位，也就是科學、技術、工程及數學等專業；具備醫學學位、博士研究經歷或試飛員訓練等背景，也可能符合資格。此外，必須至少有3年以上相關工作經驗。

基本條件過關後，下一步還得接受藥物檢測、背景安全調查、視力檢查，以及各項醫療與精神健康評估，並通過水上求生測試。由於太空任務可能需要長時間處於狹小、封閉甚至具有風險的環境，NASA也會評估候選人是否具備足夠的心理素質與應變能力，確保能在高壓情況下完成任務。

NASA預計在2027年底公布新一屆太空人入選名單，成功獲選者將迎來為期2年的密集訓練，並配合不固定的工作時間，無法在家遠端辦公。

值得一提的是，NASA上一次招募太空人時，總共收到超過8000份申請，最後只有10人成功入選，錄取競爭相當激烈。這次新一屆招募不僅是補充人力，也可能為未來登月與火星探索培養重要人才，對有志投入太空探索的人來說，或許是難得的機會，但想拿到這份高薪的夢想工作，光有學歷還不夠，還得具備足以應付極端環境的實力。