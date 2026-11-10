搭飛機被叫「美人魚」？空服員5大機上密語曝光：當心被暗酸奧客

搭飛機時，除了機長廣播，空服員之間也有一套不為乘客熟知的暗語。美國旅遊媒體《Travel+Leisure》報導，航空業有不少非正式術語，用來提醒機組人員注意機上狀況，其中包括乘客佔用多個座位的「Mermaid」（美人魚），以及涉及醫療緊急事件的「Angel」、「Code 300」等詞彙。

報導指出，「Mermaid」並非航空官方用語，而是機組人員私下使用的俚語，形容乘客故意在座位上大幅伸展身體，甚至橫躺佔據旁邊空位，妨礙其他乘客入座。私人航空公司Amalfi Jets執行長兼機師瓊斯（Kolin Jones）表示，這類情況在座位較空的航班上尤其可能發生，若聽見相關用語，乘客不必緊張，但也應留意自己是否佔用他人空間，成了空服員眼中的奧客。

至於機上醫療事件，部分航空公司可能使用「Angel」或「Code 300」作為暗語，代表乘客失去意識、無法回應或身體出現嚴重狀況。另外，「Code Yellow」通常指較輕微的醫療事件，「Pan-pan」則代表情況嚴重，但尚未達到危及生命的緊急程度。

Cirrus Aviation Services營運總監馬丁內利（Jason Martinelli）指出，機組人員使用暗語，主要是避免直接公開宣布醫療緊急狀況，引發乘客恐慌、混亂或聚集在走道，讓空服員與機師能在維持客艙秩序的情況下協調處理。不過，各航空公司都有自己的內部代碼及作業程序，並非所有用語都通用或經過標準化。

曾有超過30年飛行經驗的Acron Aviation Academy主管考克斯（David Cox）則表示，他並不熟悉機師透過廣播系統使用特定暗語的做法，過去機組人員更多是透過提示音及敲擊駕駛艙艙門的特定節奏傳遞訊息，例如利用多次提示音提醒機組人員發生緊急狀況。