越原始越安全？個資外洩爆不停 日本大創「密碼筆記本」賣到缺貨

最近資安外洩連環爆，不過，據日媒「TBS NEWS」報導，連鎖百圓店大創（DAISO）售價110日圓（約台幣24元）的「密碼管理筆記本」近期卻賣到大缺貨。這原先鎖定銀髮族的手帳，現在卻吸引大批年輕族群搶購，引起網友熱烈討論「回歸原點才是最強防線」？

究竟大家平時都怎麼管理密碼？資安大廠趨勢科技最新調查顯示，「純靠大腦記憶」者，以40.9%居冠，其次為「紙本筆記」（34.3%）、「手機備忘錄」（28.3%）、「瀏覽器自動儲存」（26.1%），使用專用「密碼管理App」的僅佔10.8%。調查更發現，高達56.8%的民眾習慣僅用一至三組密碼到處共用，凸顯出兼顧資訊安全與記憶極限的現實兩難。

為防止外洩風險，眾多日本企業也展開「個資斷捨離」。連鎖燒肉「燒肉王」遭駭後，宣布未來APP不再保留顧客姓名與電話、租車業者取消線上預傳駕照、知名蕎麥麵品牌「煮太郎」（ゆで太郎）更直接停發壽星優惠以銷毀會員個資。其社長直言，保管個資的成本與潛在風險極高，在商業考量上早已不符效益。

對於紙本管理風潮，日本網友也掀起多方探討：有人感嘆科技進步到AI時代，人類竟又重回原始紙本，但煩惱筆記本若遺失便全盤皆輸，反而得另外備份。也有人直言純文字密碼本就脆弱，推動「生物辨識」才是根本之道。更有網友一針見血指出，就像長輩在金庫門上貼密碼紙一樣，不論數位或紙本，破口始終在於「人的管理習慣」。