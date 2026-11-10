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台灣巴西扶輪社合作推動醫療援助 駐聖保羅處長獲表彰

中央社／ 聖保羅9日專電

台灣與巴西扶輪社攜手捐贈聖保羅州瓜魯柳斯市婦幼醫院病床及高階醫療設備，駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜今天代表台灣人民獲國際扶輪頒授「保羅．哈里斯之友」（Paul Harris Fellow）徽章及證書，以表彰台灣政府與民間長期對巴西社會公益及醫療援助的貢獻。

根據駐處新聞稿，這項表彰是在巴西「聖保羅－台灣扶輪社」與「聖保羅巴哈福達扶輪社」（RotaryClub São Paulo Barra Funda）於聖保羅市舉行的聯合例會中頒發，並由兩扶輪社會長及國際扶輪地區總監共同主持。

國際扶輪4420地區總監皮羅拉（Luiz AntônioPirola）致詞表示，台灣與巴西扶輪社長期維持友好合作關係。今年在全球獎助計畫支持下，雙方攜手促成向聖保羅州瓜魯柳斯市JJM婦幼醫院（HospitalMaternidade JJM）捐贈83套病床及高階醫療設備，改善當地醫療條件。皮羅拉指出，台灣扶輪社此次提供的援助經費，創下國際扶輪4420地區近10年來募集金額新高。

聖保羅－台灣扶輪社會長林維廉表示，該社長期與巴西台灣僑界合作推動公益事務，感謝駐聖保羅辦事處多年來對社務活動及台巴交流的支持。

朱怡靜致詞時說，很榮幸代表台灣人民及旅居巴西的台灣僑胞接受這項榮譽。她表示，台灣持續透過人道援助與國際合作回饋全球社會，除協助JJM婦幼醫院提升醫療設備外，每年平均約有50名巴西青年赴台交流研習；今年6月也有近百名巴西扶輪社員前往台北參加國際扶輪年會，顯示雙邊民間交流日益密切。

她並表示，期待未來持續透過扶輪體系與各項合作計畫，深化台灣與巴西人民間的友誼與互動。

「保羅．哈里斯之友」是國際扶輪最具代表性的榮譽之一，以創辦人保羅．哈里斯命名，頒授給對促進國際理解、友誼及人道服務具有卓著貢獻的人士。

駐聖保羅辦事處表示，近年持續透過文化、教育、科技及公益交流，與巴西各界包括扶輪社等民間團體合作，提升台灣在巴西社會的能見度與交流深度。

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