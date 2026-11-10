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在東京滑手機突沒訊號？日警破獲「偽基地台」 陸嫌廣發中文簡訊

聯合新聞網／ 綜合報導
東京警視廳日前在銀座鬧區逮捕一名涉嫌私設「偽基地台」干擾通訊的31歲中國籍男子。圖為銀座街頭。 法新社
東京警視廳日前在銀座鬧區逮捕一名涉嫌私設「偽基地台」干擾通訊的31歲中國籍男子。圖為銀座街頭。 法新社

漫步在東京繁華街頭，手機突然收不到訊號，很可能已被詐騙集團盯上！據日媒「日本電視台」報導，東京警視廳日前在銀座鬧區，當場逮捕一名涉嫌私設「偽基地台」干擾通訊的31歲中國籍男子于海。嫌犯將轎車改裝成「行動偽基地台」，開進熱鬧商圈發射非法電波、強制手機連線進行釣魚詐騙，初估已不法獲利約400萬日圓（約台幣87萬元）。

警方分析這套手法的關鍵在於鑽通訊技術的資安漏洞。于海在銀座中心向周遭500公尺發射干擾電波，迫使手機瞬間斷訊。當手機自動搜尋替代訊號時，車內設備便發射非法的「偽2G電波」強制手機連上。相較於4G與5G具備雙向身分驗證，老舊的2G無法由手機端辨識基地台真偽，讓歹徒趁虛而入。手機一旦連上，嫌犯隨即廣發中文釣魚簡訊，謊稱「信用卡在海外遭盜刷」，誘騙民眾點進假網址竊取個資盜刷。

調查發現，于海從去年起便開車流竄於銀座、新宿及澀谷等鬧區，已導致上萬台手機通訊受阻，並鎖定訪日中國旅客等18人下手。搜查人員也在其車內後座，查扣發射電波的違法無線電設備，以及寫有簡體字「鋰電池充電器」的作案工具箱。

目前于海已被依涉嫌違反《電波法》現行犯逮捕。面對偵訊，他矢口否認犯行，辯稱「從未碰過無線電，不知道車上為何有器材」。警視廳研判，全案具高度技術與組織犯罪色彩，背後極可能有集團操控，正全力擴大追查中。

基地台 東京 手機 觀光客 詐騙集團 日本

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