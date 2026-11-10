快訊

88歲獨居婦在家跌倒「不慌張也不害怕」 頭一次體悟老去的真諦

才退休半年！高雄68歲名醫「牛伯伯」車禍亡 病患嘆：又少一個好醫生

黃仁勳婚外情風波延燒！「外遇同款」穿搭遭起底 Dior粉洋裝要價10萬

聽新聞
0:00 / 0:00

柏林圍牆倒塌37週年 當年東德居民導覽延續歷史記憶

中央社／ 柏林9日專電
柏林東邊約1.3公里長柏林圍牆遺跡，1990年來自21國的藝術家在牆上創作壁畫，將昔日分隔東西柏林的高牆轉作為露天畫廊。隨柏林住房短缺，昔日被視為死亡地帶的圍牆區，有越來越多高樓拔地而起蓋起。中央社
柏林東邊約1.3公里長柏林圍牆遺跡，1990年來自21國的藝術家在牆上創作壁畫，將昔日分隔東西柏林的高牆轉作為露天畫廊。隨柏林住房短缺，昔日被視為死亡地帶的圍牆區，有越來越多高樓拔地而起蓋起。中央社

柏林圍牆倒塌37週年，當年17歲的東柏林人費爾沃克，透過歷史導覽分享親身經歷，帶領遊客認識德國分裂的過去，也展現德國如何透過保存歷史遺跡與見證者的故事，延續歷史記憶。

為紀念柏林圍牆倒塌37週年，柏林舉辦「柏林自由週」（Berlin Freedom Week）系列活動。8日，在史普里河畔的東邊畫廊（East Side Gallery），費爾沃克（Serena Fellwock）帶領遊客沿著昔日圍牆，透過一幅幅圍牆塗鴉，回顧東德人民爭取自由的歷史。

1989年11月9日，東德執政黨高層沙博夫斯基（Günter Schabowski）在電視直播記者會上宣布放寬東德居民出境限制，回答記者提問時意外表示新規定「立即、毫不延遲」生效。消息傳開後，大批東柏林民眾湧向邊境檢查站，最終守衛開放關卡，讓分隔東西柏林28年的高牆一夜之間失去阻隔作用。

「那是我人生中最激動的日子之一。」費爾沃克導覽後接受中央社訪問時回憶，當時東德社會已感受到政治氣氛逐漸鬆動，但沒有人料到，柏林圍牆會突然開放。

1989年11月9日晚間，17歲的費爾沃克正在柏林以外一所寄宿學校。母親來電，告訴她外婆從收音機聽到消息，東德居民只要帶著身分證，就能前往西柏林。她連忙告訴同學，大家聚在宿舍交誼廳收看電視新聞，卻仍弄不清楚究竟發生了什麼事。

隔天一早，費爾沃克從廣播得知邊界真的開放了，立刻趕回柏林。母親早已準備好三明治和咖啡，等著帶她與妹妹一起前往西柏林。「媽媽堅持我們一定要一起走」，費爾沃克說，因為誰也不知道，跨過邊界後還能不能返家。

柏林圍牆開放後，大部分牆體陸續拆除。1990年，來自21國的藝術家在施普雷河畔一段長約1.3公里的圍牆上創作，將昔日分隔東西柏林的高牆轉化為表達自由與希望的露天畫廊。這段圍牆隔年獲列為歷史古蹟，保存至今。

費爾沃克自2018年開始擔任導覽員，將自己在東德成長、親歷圍牆開放的經驗融入解說，讓遊客透過保存下來的圍牆、藝術作品與歷史見證者故事，認識德國分裂的歷史。

導覽途中，費爾沃克停在一幅描繪東德國民車特拉比（Trabi）衝破圍牆的壁畫前。她說，創作這幅作品的德國藝術家金德（Birgit Kinder）曾表示，畫中汽車毫髮無傷地衝破厚重水泥牆，象徵東德人民透過和平抗爭打破政治束縛。

這類歷史見證者導覽，也是德國「記憶文化」（Erinnerungskultur）的一部分。官方透過保存歷史遺跡、設立紀念館及記錄見證者故事，讓後代認識並反思納粹與東德獨裁統治的歷史，不再重蹈覆徹。

柏林市長韋格納（Kai Wegner）在今年圍牆倒塌37週年前夕表示，德國有責任讓歷史記憶保持鮮活，從過去汲取教訓，才得以持續建立開放、自由且有人性的社會。

費爾沃克則說，她很高興能在這面童年時認為永遠無法跨越的高牆前，為德國及來自世界各地的遊客打開這座認識東德歷史、交流彼此觀點的窗口。

德國伊朗裔藝術家阿拉維（Kani Alavi）創作的塗鴉「發生在11月」（Es geschah im November），描繪1989年柏林圍牆倒塌時，大批東德民眾穿越邊界的情景，畫中人物表情交織著喜悅、驚訝與不安。中央社
德國伊朗裔藝術家阿拉維（Kani Alavi）創作的塗鴉「發生在11月」（Es geschah im November），描繪1989年柏林圍牆倒塌時，大批東德民眾穿越邊界的情景，畫中人物表情交織著喜悅、驚訝與不安。中央社

柏林圍牆倒塌37週年，當時東柏林人費爾沃克在柏林東邊畫廊帶領歷史導覽，透過昔日照片向遊客介紹1989年柏林圍牆開放時的情景，分享親身經歷，讓更多人認識德國分裂的歷史。中央社
柏林圍牆倒塌37週年，當時東柏林人費爾沃克在柏林東邊畫廊帶領歷史導覽，透過昔日照片向遊客介紹1989年柏林圍牆開放時的情景，分享親身經歷，讓更多人認識德國分裂的歷史。中央社

柏林

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

4個月走訪市場街頭 柏林作家將台灣滋味寫進食譜

中正紀念堂自由花蕊講座Part II 邀民主前輩、網紅談自由

埃及最古老修道院見證三宗教交會 面臨觀光與保存挑戰

【當代文化現場：黑暗旅遊】王欣翮／我是跟鄉民過來看熱鬧的

相關新聞

趕盡殺絕是必要之惡？《NAZA：附帶損傷》揭露軍人為何在戰爭失去人性

電影是《NAZA：附帶損傷》。由去（2025）年以紀錄片《你的國，我的家》獲得奧斯卡的兩位以色列導演瑞秋索爾（Rachel Szor）和尤瓦爾亞伯拉罕（Yuval Abraham）執導，英國《衛報》擔任製片商。這部紀錄片訪問24名以色列的情報工作人員與軍人，揭露（或說證實？）以色列政府於2023年10月7日後在加薩走廊的軍事行動中，殺害大量平民的行徑。

柏林圍牆倒塌37週年 當年東德居民導覽延續歷史記憶

柏林圍牆倒塌37週年，當年17歲的東柏林人費爾沃克，透過歷史導覽分享親身經歷，帶領遊客認識德國分裂的過去，也展現德國如何...

朋友也能花錢找？ 成年人把交友最難的一步外包給網路平台

孤獨愈來愈普遍，愈來愈多人開始花錢，請新創公司幫忙在現實生活中認識新朋友。去年，33歲的Alexandra Pitzer花了290美元（約新台幣9500元），去見一群陌生人。 她在Instagram看到朋友配對平台Real Roots的廣告。這個平台會先讓女性填寫性格問卷，再替她們安排團體聚會。Pitzer點進廣告、報了名，沒多久就在一家啤酒館和另外8名女性見面。她們很快熟起來，Pitzer說：「我可以想像，她們大多會成為一輩子的朋友。我們之間真的有連結。」

教宗良十四世阿根廷主持露天彌撒 籲重視家庭價值

天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）9日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯主持露天彌撒。他談及家庭暴力、青年成癮及就業...

超級聖嬰衝擊 巴西南部防洪北部旱情恐加劇

「超級聖嬰」（Super El Niño）現象持續增強，為巴西帶來極端氣候衝擊。氣象專家指出，此次聖嬰可能成為歷來最強事...

對自己人客氣、對外人冷淡 日本農村型社群代價多大？

日本人在公司、熟人面前彬彬有禮，但在車站與陌生人擦撞，常常不發一語；店員不斷招呼，顧客很少回應。京都大學名譽教授廣井良典觀察，這些看似瑣碎的小事，似乎不會造成什麼嚴重危害，但正是這種細微的日常互動，逐漸形塑日本人的人際關係，讓對陌生人冷淡成為理所當然。這種「自己人」與「外人」的界線，甚至可能是日本經濟長期停滯、國民幸福度偏低的深層原因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。