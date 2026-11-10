超級聖嬰衝擊 巴西南部防洪北部旱情恐加劇

「超級聖嬰」（Super El Niño）現象持續增強，為巴西帶來極端氣候衝擊。氣象專家指出，此次聖嬰可能成為歷來最強事件之一，南部面臨豪雨、洪災和龍捲風風險升高，北部與東北部則遭遇更嚴重乾旱與高溫。

根據Veja等巴西媒體報導，本次聖嬰現象自形成以來增強速度異常迅速，部分海域海面溫度偏高幅度創下觀測紀錄，預計在12月前後達到高峰。研究人員認為，這不僅可能推升全球均溫，也將對巴西造成廣泛影響。

在巴西南部，豪雨和強烈風暴成為最受關注的威脅。氣象機構Climatempo指出，近期巴拉納州（Paraná）、聖卡塔里納州（Santa Catarina）及南大河州（Rio Grande do Sul）接連出現劇烈對流天氣，11月初數天內即記錄多起龍捲風事件。

報導指出，專家表示聖嬰雖非龍捲風的直接成因，但會增強大氣中的熱能與濕氣供應，促使強雷暴更容易發展，進而提高龍捲風及破壞性強風發生機率。

與此同時，巴西其他地區卻面臨截然不同的威脅。在南部飽受暴雨侵襲之際，巴西北部和東北部卻受到降雨減少影響，亞馬遜地區及東北部部分州的乾旱範圍持續擴大，多地河流水位下降，農業和供水系統承受壓力。高溫加上乾燥環境，也使森林野火風險顯著上升。

除了災害風險，公共衛生問題同樣受到關注。巴西衛生部警告，極端高溫可能增加中暑和脫水風險，並加重既有心血管疾病，而部分地區降雨與積水增加，則可能有利登革熱、茲卡病毒感染症及屈公病等由病媒蚊傳播疾病擴散。

氣象專家尤其擔憂，目前部分氣候指標與1982年至1983年的超級聖嬰出現相似跡象。那次事件曾為巴西南部帶來嚴重洪水和大規模人員流離失所，至今仍被視為當地近代最具破壞性的氣候災害之一。

分析人士指出，隨著超級聖嬰持續發展，各界正密切關注是否進一步改寫巴西乃至全球的極端天氣紀錄；由於巴西是全球主要大豆、玉米、咖啡及牛肉出口國，極端氣候不僅影響當地民眾生活，也可能牽動全球農產品供應鏈與糧食價格。