法政府回應民怨基本薪資漲破1500歐元 工會不滿繼續示威

法國政府今天宣布上調基本薪資至每月稅後1502歐元（約新台幣5萬5160元），自今年12月1日起生效，期望平息些許民怨。但工會並不滿意，號召群眾於本月17日再次上街示威。

目前每月基本薪資稅後為1477.93歐元，調整後漲幅為1.6%。

各大工會數週來號召串聯罷工及上街示威，抗議生活成本增加、購買力不斷下滑。一些工會成員在遊行中告訴中央社記者，通貨膨脹和物價上漲，導致他們必須縮衣節食，在近日氣溫降至不到攝氏10度的嚴寒中，連暖氣都不敢開。

總理勒克努（Sébastien Lecornu）上午召集官員、工會和資方代表開會討論後，宣布下月起調高基本薪資。勒克努在會後記者會上坦言社會緊張情勢加劇，但這次調薪是20年來第2大漲幅，且政府將確保這項措施不會引發失業。

勞動部長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）說，連同年初的漲幅，今年基本薪資上調了5.3%，約為75歐元。他希望此舉鼓勵企業檢視薪資級距中的最低等級，並將成立薪資監督委員會。

此外，經濟財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）表示，政府提議修訂2027年度社會安全預算案，將明年的燃油補貼上限維持在1000歐元，這是雇主可發放給員工的一種免稅補貼。

中小企業暨貿易部長巴潘（Serge Papin）說，政府也將提議加班費免課所得稅額度從每年7500歐元上調至1萬歐元。

根據法國國家統計及經濟研究局（Insee）數據，今年10月通膨率加速增至3.4%。法國民主工會聯盟（CFDT）秘書長李昂（Marylise Léon）日前要求基本薪資每月調高100歐元，今天直言上調1.6%根本不夠。

法國總工會（CGT）秘書長比內（Sophie Binet）在政府宣布決定後，號召勞工、退休人士和年輕人再次於17日上街示威。她說，只要實質薪資不漲，就會持續動員下去。

另一方面，商界領袖上月警告，再次大幅調高基本薪資將帶來不利後果，最終因這項決定而受害的人恐怕會比受益的人多。

數十年來，法國愈來愈多勞動人口長期領取最低薪資或僅略多於最低薪資的現象，被稱為「最低薪資化」（smicardisation）。

費加洛報（Le Figaro）分析，近10年來，基本薪資成長速度明顯超過薪資中位數，從2016年稅前1467歐元（稅後約1142歐元）增加到12月將生效的1925歐元（稅後1502歐元），成長約31%。

與此同時，薪資中位數卻停滯不前。Insee數據顯示，從2016年到2024年，薪資中位數稅後僅從2129歐元增至2190歐元。

報導指出，這是因為基本薪資由政府設定，按照通膨率自動調整；至於薪資中位數，企業發展及經濟擴展研究中心（Rexecode）研究主任荷杜雷斯（OlivierRedoulès）解釋，「法國整體薪資水準和其他國家一樣，都取決於生產力」，而近年法國生產力成長幅度很小，甚至停滯。