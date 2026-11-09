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無人機衝擊拉脫維亞觀光 半年取消預訂6千筆、業者避談所在地

中央社／ 維爾紐斯9日專電

拉脫維亞東部邊境地區觀光業受到無人機活動及安全疑慮衝擊，今年上半年至少5907筆住宿及觀光景點預訂遭取消，部分業者甚至刻意隱藏所在地，避免消費者聯想到安全風險。

拉脫維亞公共廣播公司（LSM）報導，根據拉脫維亞東部省分拉特加爾（Latgale）觀光協會7月初彙整的資料，今年上半年，地緣政治風險及5月無人機入侵的安全事件至少造成5907筆住宿及觀光景點預訂取消。

報導提到，當地有近6成的業者開始刻意在行銷宣傳中隱藏所在地，以避免消費者將其與安全風險聯想在一起。

此外，5月下半月新增訂房數量減少超過4成，超過8成的受訪業者當時預期業績將持續下滑。

根據報導，為挽救觀光形象，拉脫維亞投資暨發展署7月提供額外資金，推廣東部邊境地區作為安全且具吸引力的旅遊目的地，並與立陶宛、愛沙尼亞內容創作者合作推出數位行銷活動吸引遊客。

拉脫維亞經濟部表示，相關數位宣傳觸及117萬5600人，但目前沒有數據顯示其中有多少人因此實際前往旅遊。

不過，經濟部指出，當地觀光需求在年初下滑後，夏季逐漸出現穩定及復甦跡象，8月接待遊客人數已增加1成，主要受國內旅遊需求成長帶動，外國旅客市場也出現正面趨勢。

報導指出，根據拉脫維亞經濟部資料，觀光業整體仍未恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及俄烏戰爭前的規模。今年前8個月，觀光住宿業接待旅客總數較2019年同期減少0.3%，其中外國旅客減少14.7%，但國內旅客人數增加30.8%。

拉脫維亞 無人機 觀光

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