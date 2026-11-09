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印度排燈節空污加劇德里霧茫茫 AQI指數遭控造假

中央社／ 新德里9日專電

印度民眾在排燈節期間燃放煙火、爆竹慶祝，德里街頭一片霧茫茫，但空氣品質指標（AQI）卻未較平日明顯惡化。在野的小老百姓黨指政府將偵測站設在綠樹環繞或空曠地區，還灑水，涉及造假。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，德里地區許多監測站在8日排燈節當天未能提供偵測數據，在野的小老百姓黨（AAP）領導人巴哈拉瓦吉（SaurabhBharadwaj）控訴政府操控AQI，讓德里的空氣品質看起來沒那麼差。

巴哈拉瓦吉聲稱，政府將AQI偵測站設在有綠樹環繞且周遭空曠的地區，還在空污嚴重地區的監測站附近灑水，以降低AQI數值。

巴哈拉瓦吉敦促相關部門負起責任，公布正確的AQI數值，他說：「請負起責任，向民眾公布真實的AQI數據，否則像病人、老人、兒童等弱勢群體可能會失去性命。」

印度斯坦時報提到，德里有過半數的AQI監測站於排燈節午夜後就停止通報數據，排燈節當晚10時到隔天早上6時，近80%仍在運作的監測站記錄到的AQI都超過400，達到最糟糕的「嚴重」等級，但只比平日稍高。

印度判斷空污的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

針對巴哈拉瓦吉的指控，德里執政黨印度人民黨（BJP）議員米西拉（Kapil Mishra）指出，旁遮普（Punjab）8日有近1200起火燒田案件，那才是空污變嚴重的主因，並指所謂「政府操控AQI數據」是小老百姓黨抹黑的手段。

今日印度（India Today）報導，米西拉為BJP政府辯護，稱現在的空氣品質比AAP執政時好，並提及今年的污染下降了1.33%。

今年排燈節雖然政府規定只能放污染較少的鞭炮、煙火，對施放時段和地點也做了限制，但降低空污的成效有限。

印度 空污 指數

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