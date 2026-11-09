泰國M痘主流病毒株轉為Ib型 當局示警症狀多元未必有皮疹

泰國M痘疫情出現變化，泰國疾病管制局指出，最新實驗室檢測發現，M痘Clade Ib（Ib型）已成為泰國目前主要病毒株。當局提醒，M痘症狀表現多元，部分患者可能出現類似扁桃腺炎症狀，甚至未必出現皮疹，呼籲醫療人員提高警覺。

泰國標準報（The Standard）今天報導，泰國公共衛生部疾病管制局局長蒙提安（Montien Kanasawat）表示，近期M痘患者出現不同於典型皮膚疹的症狀，包括臀部局部膿瘍、喉嚨痛、黏膜發炎及嚴重肛門疼痛，可能被誤認為一般呼吸道感染或扁桃腺炎。

蒙提安指出，根據世界衛生組織（WHO）資料及流行病學監測，M痘症狀可能因病灶位置不同而有所差異，患者可能在皮膚及黏膜部位出現皮疹、水泡或傷口，包括生殖器、肛門、口腔及臉部。

他說：「由於初期症狀可能只有輕微皮疹，甚至未明顯出現皮疹，醫療人員應詳細詢問病史，並提高警覺。」

在病毒株方面，報導指出，全球自2022年起主要流行Clade IIb病毒株，但2026年中開始，泰國實驗室檢測發現Clade Ib病毒株比例大幅增加，目前已成為泰國主要流行病毒株。

泰國疾管局表示，Clade Ib病毒株死亡率低於0.5%，但免疫力低下或患有其他疾病的感染者，若未接受適當治療，仍可能出現嚴重併發症。

民族報（The Nation）報導，疾管局副局長尼提（Niti Haetanurak）指出，M痘主要透過直接及密切接觸傳播，尤其是接觸患者的皮疹、水泡及黏膜病灶，或透過性行為感染。

目前感染病例分布於泰國各大城市、觀光地區及人口稠密地帶，不過，當局尚未發現該病毒株在一般民眾中持續大規模傳播的跡象。大多數患者是年齡介於18至49歲男性，相關風險因素包括性接觸、與感染者參加社交聚會，以及共同居住等。