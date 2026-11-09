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中國籍男子在東京銀座發干擾電波被捕 疑設假基地台發釣魚簡訊

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本東京都警視廳保安課今天表示，一名中國籍男子涉嫌在東京銀座商圈未經許可運作手機基地台，並發射強力干擾電波，因涉違反「電波法」遭逮捕。嫌犯否認犯行。

日本放送協會（NHK）、時事通信社報導，遭逮捕的是31歲中國籍無業男子于海，住東京都北區神谷。

東京都警視廳指出，于海涉嫌7日在銀座，利用車內搭載的無線電設備，未經許可發射強力電波，造成周邊智慧型手機通訊障礙。警方從車內查扣名為「IMSI擷取器」（IMSI Catcher）的設備，其電波曾使半徑約500公尺內的手機同時顯示「無服務」。

手機失去訊號後會重新搜尋基地台，此時會被強制連上假基地台發出的第二代行動通訊（2G）訊號。2G的認證機制比目前使用的4G、5G脆弱，警方認為，嫌犯意圖藉此向手機發送釣魚詐騙簡訊。

簡訊據信以中文撰寫，大意是因有海外盜刷風險，信用卡付款功能暫時停用，並引導收件人進入網站輸入信用卡資料等個人資訊。

警方在銀座、新宿、澀谷等外國觀光客聚集的鬧區，多次發現嫌犯車輛行跡可疑；干擾電波每天約使1萬支手機失去訊號，連追查期間的警員手機也曾「無服務」。

警方懷疑，自2025年1月以來，已有18名中國籍觀光客、留學生等受害，被騙金額合計約400萬日圓（約新台幣82.9萬元）。

東京都警視廳同日也以涉嫌妨害NTT docomo通訊，依「重要無線通信妨害」罪嫌將于海移送檢方。時事通信報導，這是日本首次以妨害手機通訊為由查辦。警方將進一步釐清案情，包括是否涉及組織犯罪。

于海面對偵訊供稱：「我從來沒用過無線電設備，車上也沒有裝。」

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