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聊天怎樣才不尷尬？「粉紅噪音」成社交關鍵 優質對話提升親密感

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱綜合報導
美國神經科學研究發現，人與人溝通時若具備「粉紅噪音」的特性，將能大幅提升對話的情感連結。圖／AI生成
美國神經科學研究發現，人與人溝通時若具備「粉紅噪音」的特性，將能大幅提升對話的情感連結。圖／AI生成

如何擁有高品質的談話？美國神經科學研究指出，人與人溝通時若具備「粉紅噪音」的特性，例如：雙方先深入聊聊彼此喜愛的電影，隨後順著演員的話題延伸到旅行經驗，最後再回到對生活的感受。這種深入探索與帶入新觀點的交替節奏，正是讓聊天變得愉悅、情感迅速升溫的關鍵。

在噪音家族裡有顏色之分，如白噪音（White Noise）、粉紅噪音（Pink Noise）、藍色噪音（Blue Noise）、灰色噪音（Grey Noise）、棕色噪音（Brown Noise）等等，代表著各個不同頻率的噪音。粉紅噪音是一種物理學與聲學概念，近年也被神經科學家拿來形容理想、高質量的對話模式。相較於過度發散的白噪音與過度僵化的紅噪音，粉紅噪音既能停留足夠時間深入了解對方，又能隨時保有話題的彈性。

粉紅噪音平衡對話

衛報》報導，美國達特茅斯學院研究團隊分析超過1000場陌生人、朋友及快速約會參與者的對話，結果顯示，當互動中展現出更多粉紅噪音特質時，雙方不僅會感到更愉悅、更想持續聊天，彼此的親密感也更強烈。

該校神經科學家芬恩指出，過去人們常用「頻率一致」來形容聊得來，但單純的同步往往非常沉悶，例如：雙方不斷重複彼此的話並侷限於單一主題。相對地，粉紅噪音則讓談話在匯聚與發散間彈性交替。

深度學習提升社交

神經科學網》報導，為了客觀量化對話的起伏，研究團隊將各場對話輸入人工智慧程式中，從語意、語氣和情境等不同向度對每一次發言進行評分。結果發現，成功的對話往往會經歷雙方同步探索某個主題，接著因引入新觀點而短暫分開，最後又再次收斂探討的循環過程。

儘管對話的「粉紅指數」很大程度取決於參與者的特質，但研究人員認為這項社交技能是可以透過後天學習與培養的。因此，只要在交流中掌握收放自如的節奏，任何人都能有效改善溝通品質。

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