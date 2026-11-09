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印度出租孫子好生意 長者花錢買個陪伴

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
印度部分城市出現「出租孫子」服務，由年輕陪伴員陪長者外出、就醫或聊天，反映高齡化下的新照護需求。（photo under CC licensed, via Pickpik）
印度部分城市出現「出租孫子」服務，由年輕陪伴員陪長者外出、就醫或聊天，反映高齡化下的新照護需求。（photo under CC licensed, via Pickpik）

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】

印度高齡者花錢「租孫子」，有人陪逛街、看診，甚至只是坐下聊天！隨著子女移居海外、傳統家庭照護減少，印度當地業者推出每小時400至450盧比（約150元台幣）的陪伴服務，印度60歲以上人口占比預估2050年將達21%，但付費陪伴要成穩定生意，仍面臨消費者不願為孤獨付錢的難題。

出租陪伴推訂閱制！

根據《半島電視台》8日報導，住在印度首都新德里近郊古爾岡的布迪拉賈夫婦，兩名女兒都住在美國，平日出門採買時，身邊卻有26歲的拉朱陪同，他不是布迪拉賈夫婦的親孫子，而是受雇照顧兩人生活、陪伴聊天的「出租孫子」。

布迪拉賈稱從一開始就很信任拉朱，當老人家住院動手術，他會協助追蹤醫師交代事項與用藥，甚至下班後仍打電話關心，對拉朱而言，這段關係已不只是工作，兩位長者也逐漸把他當成家人。

業者米塔爾表示，每月購買10小時服務，每小時收費450盧比（約150元台幣）；若購買25小時，每小時降至400盧比（約140元台幣），未使用的時數還能延至下個月，服務內容包括陪同就醫、前往寺廟、散步、玩牌或單純傾聽，陪伴人員通常具社工、心理或旅宿服務背景，正式到府前也須接受身分查核及實地訓練，例如前述的拉朱就擁有社工碩士學歷。

類似出租孫子的概念並非今年才出現，印度2017年已有數家新創投入長者陪伴服務，2022年也有相關企業獲知名企業家支持，不過，隨著都市家庭縮小、更多成年子女赴外地工作，原本仰賴家人提供的日常陪伴，逐漸成為可以按時計價的服務、甚至是商業模式。

付費市場仍難做

主因是印度人口老化速度讓業者看見需求，根據聯合國人口基金與印度國際人口科學研究所2023年報告，印度60歲以上人口占比在2022年為10.5%，預估2050年將達21%，約有3.47億名高齡者，另一項印度高齡研究發現，獨居的60歲以上長者中，37%表示感到孤獨。對遠居國外的子女而言，付費聘人陪伴，也比不斷麻煩鄰居或親戚更容易安排。

然而，需要陪伴並不代表願意付費購買陪伴，另據《經濟時報》報導，印度高齡照護產業規模雖接近70億美元，但獨立的付費陪伴市場尚不成熟，曾出現推出每月1,000盧比不限次數聊天方案的業者，最終因難以獲利而停業，另有企業改以聚會、外出活動吸引長者，避免讓消費者覺得自己是在花錢「買人聊天」，業者強調，每小時數百盧比的收費，對一般印度家庭仍是負擔，現階段主要客群集中在有經濟能力的都市家庭。

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印度 孫子 陪伴 委內瑞拉 強震

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