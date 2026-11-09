紐約馬拉松…曲棍球校隊24歲女終點前倒地亡 父揭死因：橫紋肌溶解症引衰竭

美國紐約馬拉松11月1日舉行期間，一名24歲女跑手在距離終點約2英里處倒地，送院後不治。紐約警方指，死者為賓夕法尼亞州劉易斯伯里（Lewisberry）的帕拉（Rachel Apa）。其父向《紐約時報》表示，女兒死因為橫紋肌溶解症（rhabdomyolysis）。

美媒報導，紐約市法醫辦公室周二（3日）表示仍在調查帕拉死因。其父史蒂夫（Steve Apa）稱，死因為橫紋肌溶解症，即骨骼肌迅速分解壞死，釋放物質毒害身體，可損害腎臟、引發危及生命的心臟問題，甚至導致多重器官衰竭。

帕拉倒地時，有途人為她施行心肺復甦術，賽事工作人員使用去顫器，救護人員將她送院，惟最終未能救回。

CBS News報導與家屬公布的訃告指，帕拉生前並非運動新手，曾是美國巴克內爾大學（Bucknell University）NCAA一級曲棍球校隊的主力前鋒，體魄一向健壯。此次首度挑戰42.195公里的紐約全馬，是為了加入「帕金森氏症冠軍隊」（Parkinson's Champions），替慈善基金會籌募善款，以紀念2022年因帕金森氏症離世的摯愛外公。

帕拉在賽事前半段狀況極佳，更曾傳簡訊向父親形容「狀態從未如此好過」；然而跑至第18至20英里時，她開始陸續發出「好痛」的求救訊號，最終在第24英里、即約38.6公里處、中央公園85街附近不幸倒地不省人事，母親在第25英里處苦候多時卻未能迎來女兒衝線，令親友萬分悲痛。

《時代雜誌》（TIME）醫學專欄分析，運動型橫紋肌溶解症多發生於長時間超負荷極限運動或脫水狀態下。

當骨骼肌細胞膜因極度耗竭破裂時，肌紅蛋白（Myoglobin）、鉀離子及肌酸激酶（CK）會瞬間大量傾瀉至血液循環中；過量的肌紅蛋白會堵塞腎小管引發急性腎損傷（AKI），而血鉀驟升更會誘發致命性心律失常或心臟驟停。

紐約西奈山醫院醫療團隊過往在腎臟學權威期刊《Nephron》發表的研究便指出，高溫與高濕度的全馬賽事往往會顯著增加跑手橫紋肌溶解送院的個案。運動醫學專家呼籲，長跑運動員在賽道上若出現超出常態的劇烈肌肉撕裂痛、極度乏力或尿液轉為濃茶色（可樂色），切勿勉強「頂硬上」，應立即向醫療站求助，爭取黃金輸液治療時間。

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文章授權轉載自《香港01》