執行長傳訊、律師來電都是AI！「語音釣魚」年捲數億元 心理戰術指揮員工

一通自稱「這裡是銀行」的電話，竟成了洗劫企業金庫的致命破口！據日媒「東洋經濟Online」報導，專門鎖定企業帳戶的「語音釣魚」（Voice Phishing）詐騙正席捲全球。與傳統被動等待點擊連結的釣魚郵件不同，該手法的殺傷力在於「透過即時通話全程牽制受害人」，近期更結合最新AI技術，以假亂真仿造高層主管或熟識律師的聲音。光是日本在2025年此類手法的受害金額便高達45億日圓（約台幣9.4億元），歐美企業也接連傳出遭詐鉅款的慘案。

報導中深入分析，歹徒採取「全程通話不掛斷」的心理戰術，手法極具壓迫感。報導指出，歹徒會先向企業總機撥打「假冒銀行的自動語音電話」，語音聲稱「如使用網路銀行請按○鍵」。一旦員工依指示按鍵，電話便會立刻轉接給假專員。最關鍵的是，歹徒在通話中會要求員工「保持連線、千萬別掛電話」，藉由看似專業的行話與即時步驟引導，一步步指揮員工登入假網站輸入帳號密碼。

這種持續緊迫盯人的戰術，不僅徹底奪走了員工停下來向主管或銀行查證的空檔，歹徒更能趁機在電話中即時騙取時效僅數十秒的「OTP動態密碼」，在電話這頭零時差轉走公款。近期甚至進化為在通話中誘騙員工下載假的防護軟體，暗中以遠端操控直接接管電腦轉帳，精準避開銀行的異常登入警示。

歐美企業更出現令人背脊發涼的「AI假造聲音」案例。2026年，義大利聯合聖保羅（Intesa Sanpaolo）銀行旗下「菲德拉姆」（Fideuram）資產管理公司前董座，在通訊軟體收到假冒集團執行長的急件後，隨即接到熟識大律師來電背書。未料律師聲音全由AI仿造，深信不疑的董座按指示匯款，慘被詐走9,500萬歐元（約台幣33億元）。美國聯邦調查局（FBI）統計，2025年全美涉AI詐騙損失亦達8.9億美元。專家提醒，大額匯款務必透過第二管道查證，絕不可因電話中傳來熟悉的聲音而卸下心防。