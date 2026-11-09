快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

執行長傳訊、律師來電都是AI！「語音釣魚」年捲數億元 心理戰術指揮員工

聯合新聞網／ 綜合報導
專門鎖定企業帳戶的「語音釣魚」（Voice Phishing）詐騙正席捲全球。 示意圖／AI生成
專門鎖定企業帳戶的「語音釣魚」（Voice Phishing）詐騙正席捲全球。 示意圖／AI生成

一通自稱「這裡是銀行」的電話，竟成了洗劫企業金庫的致命破口！據日媒「東洋經濟Online」報導，專門鎖定企業帳戶的「語音釣魚」（Voice Phishing）詐騙正席捲全球。與傳統被動等待點擊連結的釣魚郵件不同，該手法的殺傷力在於「透過即時通話全程牽制受害人」，近期更結合最新AI技術，以假亂真仿造高層主管或熟識律師的聲音。光是日本在2025年此類手法的受害金額便高達45億日圓（約台幣9.4億元），歐美企業也接連傳出遭詐鉅款的慘案。

報導中深入分析，歹徒採取「全程通話不掛斷」的心理戰術，手法極具壓迫感。報導指出，歹徒會先向企業總機撥打「假冒銀行的自動語音電話」，語音聲稱「如使用網路銀行請按○鍵」。一旦員工依指示按鍵，電話便會立刻轉接給假專員。最關鍵的是，歹徒在通話中會要求員工「保持連線、千萬別掛電話」，藉由看似專業的行話與即時步驟引導，一步步指揮員工登入假網站輸入帳號密碼。

這種持續緊迫盯人的戰術，不僅徹底奪走了員工停下來向主管或銀行查證的空檔，歹徒更能趁機在電話中即時騙取時效僅數十秒的「OTP動態密碼」，在電話這頭零時差轉走公款。近期甚至進化為在通話中誘騙員工下載假的防護軟體，暗中以遠端操控直接接管電腦轉帳，精準避開銀行的異常登入警示。

歐美企業更出現令人背脊發涼的「AI假造聲音」案例。2026年，義大利聯合聖保羅（Intesa Sanpaolo）銀行旗下「菲德拉姆」（Fideuram）資產管理公司前董座，在通訊軟體收到假冒集團執行長的急件後，隨即接到熟識大律師來電背書。未料律師聲音全由AI仿造，深信不疑的董座按指示匯款，慘被詐走9,500萬歐元（約台幣33億元）。美國聯邦調查局（FBI）統計，2025年全美涉AI詐騙損失亦達8.9億美元。專家提醒，大額匯款務必透過第二管道查證，絕不可因電話中傳來熟悉的聲音而卸下心防。

詐騙電話 AI 語音 釣魚 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

摸屁股就能賺高薪！日本「小雞鑑定師」1小時摸千隻 成隱形金飯碗

京都賞楓旺季前開鍘！民宿未當面交鑰匙遭停業 疑有台灣業者上榜

0元買房月賺12萬？日本掀「免費送房」潮 專家示警恐變冤大頭

曾靠賣仙貝挺過破產！日本銚子電鐵再出奇招 買調味料送一日券無限搭乘

相關新聞

讓聲音可見，直探影像本質：坂本龍一的「觀音・聽時」

當聲音進入以視覺展示為主的美術館空間，影像如何與之共存？ 這是台北市立美術館坂本龍一展「觀音・聽時」中，令我感到好奇的疑問。尤其坂本所擅長的聲音藝術創作，在「視覺作為五感王者」的美術館空間中，並非吃香的形式。北美館如何積極表現出坂本的聲音藝術理念，並且在視覺化之餘，可以不「喧賓奪主」讓聲音成為配角？想必是合作藝術家們重要的課題。

當富豪挑大學捐款 美國高教生態因陌生金主改變？

每所大學都有自己的募款對象。校友、家長、祖父母、曾在大學附設醫院接受治療的病人，以及對特定領域有興趣的富豪。但如今，美國大學收到的一些最大筆捐款，卻來自與學校沒有傳統淵源的人。今年9月，避險基金大亨葛里芬（Kenneth C. Griffin）捐給卡內基美隆大學30億美元，創下美國大學單筆捐款最高紀錄。他並不是這所大學的校友。 曾替多所頂尖大學募款的顧問朗利（James M. Langley）說：「現在的捐款人更忠於某個目標，而不是某所學校。他們會比較不同大學，看哪一所最能幫自己達成目標。」

執行長傳訊、律師來電都是AI！「語音釣魚」年捲數億元 心理戰術指揮員工

一通自稱「這裡是銀行」的電話，竟成了洗劫企業金庫的致命破口！據日媒「東洋經濟Online」報導，專門鎖定企業帳戶的「語音釣魚」（Voice Phishing）詐騙正席捲全球。與傳統被動等待點擊連結的釣魚郵件不同，該手法的殺傷力在於「透過即時通話全程牽制受害人」，近期更結合最新AI技術，以假亂真仿造高層主管或熟識律師的聲音。

極致體貼文化！日本消臭噴霧收服老外 官方統計：台人買最多

提到法國，許多人會聯想到奢華優雅的香水，但當來自香水大國的法國人來到日本，最受青睞的日常用品卻令人感到十分意外。據日媒「LIMO」報導，一名定居日本的法國網紅@bebechan_france，在IG上分享了兩國氣味文化的差異，盛讚日本隨處可見的衣物消臭噴霧，是極致展現「替人著想的體貼文化」。

紐約馬拉松…曲棍球校隊24歲女終點前倒地亡 父揭死因：橫紋肌溶解症引衰竭

美國紐約馬拉松11月1日舉行期間，一名24歲女跑手在距離終點約2英里處倒地，送院後不治。紐約警方指，死者為賓夕法尼亞州劉易斯伯里（Lewisberry）的帕拉（Rachel Apa）。其父向《紐約時報》表示，…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。