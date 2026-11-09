極致體貼文化！日本消臭噴霧收服老外 官方統計：台人買最多

提到法國，許多人會聯想到奢華優雅的香水，但當來自香水大國的法國人來到日本，最受青睞的日常用品卻令人感到十分意外。據日媒「LIMO」報導，一名定居日本的法國網紅@bebechan_france，在IG上分享了兩國氣味文化的差異，盛讚日本隨處可見的衣物消臭噴霧，是極致展現「替人著想的體貼文化」。

bebechan點出法國和日本在這方面最大的不同：法國人習慣以香水「疊加香氣」，日本人的生活習慣則是追求徹底「去除異味」，避免自身的氣味對周遭他人造成困擾。他也在影片中分享，稍微穿過還不需清洗的衣物，只要輕噴消臭噴霧，就能立刻散發宛如剛洗好般的自然清新。

友人甚至當場拿穿了一早上的襪子實測，噴完後立刻傳來一股宛若微風般的清新。他們更笑著說，在法國隨意送香水給異性很容易被當作喜歡對方的告白，而日本各式各樣的消臭日用品，則純粹表現不給人添麻煩的禮貌。

這種追求極致乾淨的生活細節，也直接反映在觀光客的購物清單中。日本觀光廳2025年度最新報告指出，包含肥皂、洗滌清潔劑與指甲剪等「健康用品與個人清潔衛浴用品」，所有訪日旅客購買率為13.2%，每人平均消費1萬6,223日圓（約台幣3,400元）。其中台灣旅客的購買率更高達28.2%，顯示實用、貼心又便利的日常清潔用品，已成為台灣民眾赴日旅遊的掃貨首選。