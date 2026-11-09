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平時相見大不易 排燈節成印度人與親友團圓重要時刻

中央社／ 新德里8日專電

印度幅員遼闊，交通往返太花時間，因此親朋好友少有機會相聚，民眾多會利用排燈節（Diwali）期間與親友團圓，共同歡度這個每年最重要的節慶。

根據印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana）記載，在印度教中被視為道德、正義、完美君主典範的羅摩（Rama）擊敗魔王、救回愛妻，並在流亡14年後，返回家鄉阿尤德亞（Ayodhya），百姓當時為了迎接羅摩，點燃成千上萬的油燈為他引路，這成了後來排燈節的由來，也帶有讓光明與希望重返人間的寓意。

如今，印度教徒於排燈節期間會在家門外點起油燈（Diya），象徵守護心靈免受黑暗侵襲的內在之光，也會用彩色粉末或沙子在地板上繪製名為「藍果麗」（Rangoli）的裝飾，象徵將溫暖、歡樂、繁榮和好運帶入家庭。

排燈節是印度民眾與至親好友團聚的日子，住在德里的甘地（Gandhi）一家也邀請中央社記者前往家中採訪，一探最道地的排燈節景象。

排燈節這天，甘地一家四處拜訪朋友、鄰居，日落後開始祭祀（Puja），儀式結束後便點燃許許多的油燈布置在家門周遭。接著大人到附近的廟宇祈福，小孩則放鞭炮、煙火慶祝，最後才聚在一起用餐、聊天直到深夜。

甘地家的男主人維卡斯（Vikas）在接受中央社記者採訪時表示，大家通常在排燈節前2、3週就開始慶祝了，「我們會和朋友聚在一起，辦派對、打牌，也會互相送禮。」排燈節當天，重心會轉到家裡，尤其日落後會開始家中的祭祀，「當然，還要享受一頓豐盛的大餐。」

甘地家的女主人葛莉（Gauri）在接受中央社記者訪問時提到，排燈節的目的是要迎接正能量，所以一連串的慶祝往往會從打掃開始，「透過打掃房屋，我們清除了負能量，為即將到來的好時光做好準備。」

她告訴中央社記者，大家在排燈節期間會與家人、朋友相聚並互贈禮物，「有些親友我們可能整年都沒機會見面，所以會特別利用排燈節的時候去拜訪。」

葛莉表示，人們在排燈節時會用鮮花、「藍果麗」裝飾屋子，日落之後會在家中祭祀並點亮油燈，「特別是會向象徵智慧、昌盛的神明祈福。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天在社群媒體發文說：「這個光明的節日顯示我們戰勝黑暗的決心，祝大家排燈節快樂，願你們在這個節日及未來的日子裡，都充滿幸福、祥和、富裕。」

由於目前印度正值冬季空污嚴重時刻，加上排燈節期間民眾施放爆竹、煙火慶祝，讓德里今天清晨就被濃厚的霧霾籠罩，能見度極低，上午8時左右的平均空氣品質指標（Air Quality Index, AQI）飆到483，達到最糟糕的「嚴重」等級。

印度判斷空污的AQI分為6級，0至50為「佳」、51至100為「滿意」、101至200為「適中」、201至300為「差」、301至400為「極差」、401至500為「嚴重」。

排燈節的核心意義是「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡、以知識戰勝無知」，日期以印度陰曆為準，今年的主節落在8日，但自6日一直到10日都有不同的活動或慶祝儀式。

印度 印度教 時間

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