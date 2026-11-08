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印尼直升機滅火時墜毀 機組員2獲救1失蹤

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一架直升機9月19日在印尼南加里曼丹省班賈爾巴魯撲滅燃燒的森林。圖非當事直升機。法新社
一架直升機9月19日在印尼南加里曼丹省班賈爾巴魯撲滅燃燒的森林。圖非當事直升機。法新社

新加坡聯合早報報導，一名印尼官員告訴法新社，一架參與撲滅野火的直升機8日中午在取水時墜河。當時機上共三名機組員，其中兩名澳洲籍機組員獲救，一名印尼籍機組員失蹤

這起事故發生在印尼婆羅洲南加里曼丹省。此前一架軍用直升機4日墜落在婆羅洲附近海域，造成三人死亡。

印尼國家災害防治機構發言人潘賈坦表示，當天事故中兩名澳洲機組員已經獲救，另一名印尼機組員仍下落不明。

一段影片顯示，這架參與滅火工作的直升機從巴里托河取水後，機身逐漸向下傾斜，最終機頭朝下墜入水中。

潘賈坦說：「一段業餘人士拍攝的影片顯示，這架直升機似乎在使用水桶從河裡取水後失控。」

他指出，失事直升機是歐洲直升機公司生產的EC225LP超級美洲獅直升機。

森林砍伐監測組織「努山塔拉輿圖」（Nusantara Atlas）數據顯示，印尼野火已燒毀超過190萬公頃土地。

印尼 直升機 失蹤

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