大阪知名書店爆持刀隨機傷人案 嫌犯供稱怨恨整個社會

面對日益增長的國際壓力，柬埔寨加大了打擊力度，關閉了在該國蓬勃發展的詐騙中心。今年年初，柬埔寨全國範圍內的打擊犯罪行動全面展開，導致數萬名前詐騙人員流落街頭，引發了一場人道主義危機。…

2026-11-08 17:36