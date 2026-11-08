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大阪知名書店爆持刀隨機傷人案 嫌犯供稱怨恨整個社會
日本大阪市一間知名大型書店今天驚傳持刀傷人事件，一名男性店員突然遭陌生男子持刀刺傷大腿，緊急送醫治療。警方當場逮捕一名30多歲男子，嫌犯坦承犯案，並向警方供稱自己「對整個社會懷有怨恨」。
日本電視台報導，事件發生在大阪市北區茶屋町的MARUZEN＆淳久堂書店。今天上午11時許，警方接獲報案，指稱有人大腿遭到刺傷。
警方趕抵現場後，發現一名男性店員左大腿受傷，隨即將他送往醫院，送醫時意識清楚。
警方隨後在書店內發現一名坐在地上的男子，當場以涉嫌傷害罪逮捕住在大阪市住吉區的岡本諭。據了解，嫌犯與受害店員素不相識，兩人並無私人恩怨。
嫌犯接受警方偵訊時坦承犯行，還表示自己「對整個社會懷有怨恨」。警方目前正進一步釐清犯案動機，以及整起事件的詳細經過。
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