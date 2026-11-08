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台灣茶香融入精釀啤酒 馬來西亞業者盼合作釀出新風味

中央社／ 吉隆坡8日專電

馬來西亞氣候炎熱，冰涼啤酒是部分民眾消暑、聚會的選擇。吉隆坡今天一場文創市集結合精釀啤酒節，吸引大批年輕人參與，台灣業者帶來融入金萱茶、桂花烏龍、茉莉花及冬瓜茶等特色風味的精釀啤酒，大馬業者期待與台灣合作釀造，共同釀出更多創意風味。

「有你市集26.0」× EAT DRINK PLAY 2026 精釀啤酒節，從7日到9日在吉隆坡舉行。除手作與文創美食商品，也集聚來自台灣及砂拉越等地的精釀啤酒，讓民眾在逛市集之餘，認識不同釀造風格與地方特色。

台灣精釀啤酒業者葉奕辰接受中央社記者訪問表示，最初以新北市烏龍茶結合精釀啤酒，讓消費者認識精釀，後來陸續使用冬瓜茶原料、彰化花壇茉莉花，以及東方美人、金萱與桂花烏龍等茶葉，呈現台灣風味。

他說，花壇茉莉花採收後，會以真空冷凍方式保存，希望讓馬來西亞民眾品嚐以台灣農產品釀造的啤酒，認識不同的在地風味。

葉奕辰指出，除了原料，酒標設計也融入文化特色，邀請台灣書法老師書寫酒名，希望外國民眾即使看不懂文字，仍能感受台灣文化的美感。

砂拉越詩巫精釀啤酒業者劉明昇（Don Liew）表示，詩巫位於婆羅洲，這片土地擁有豐富的自然資源與野生動物，希望透過啤酒，讓更多人認識婆羅洲。

劉明昇也希望打破精釀與商業啤酒的界線。他認為，不應以「精釀比較貴、商業啤酒比較便宜」區分啤酒，而應根據口感與品質評價，也要看產品是否符合各種啤酒風格的特性。

他舉例，酸啤酒應有相應的風味，琥珀拉格（amber lager）也有其色澤、清澈度與酒精濃度等特性，希望透過這些差異認識啤酒，而非只以價格判斷。

另一名業者莊智富（Billy Chong）表示，他們依砂拉越消費者偏好，研發較清淡、清爽的精釀啤酒，以麥芽、啤酒花、水與酵母為主要原料，透過啤酒花帶出柑橘與熱帶水果香氣，搭配麥芽風味。

他說，相較於部分精釀啤酒強調濃厚風味與較高酒精濃度，希望調整口味，貼近當地消費者的飲用習慣。

砂拉越古晉精釀啤酒業者翁荻鈧（Willie Ong）指出，馬來西亞市場有來自世界各地的啤酒，但部分消費者尚未接觸精釀，嘗試機會有限。東馬的選擇相對較少，也讓業者有機會介紹新風味，讓飲者在砂拉越傳統米酒 （Tuak）之外，有更多選擇。

他表示，在釀造過程中持續探索在地原料，曾使用峇里歐（Bario）的鹽釀造Gose酸啤酒，也嘗試在發酵過程加入砂拉越知名的白胡椒，打造具有地方特色的產品。

談到台馬合作，翁荻鈧表示，台灣精釀啤酒種類豐富，期待台灣業者將產品帶到馬來西亞，交流釀造知識，也可運用砂拉越在地食材，嘗試不同風味。

他提出，雙方可合作釀造一至兩款啤酒，再共同參與快閃市集，讓消費者品嚐新的風味，也讓台馬業者透過合作，激發更多釀酒創意。

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啤酒 吉隆坡 馬來西亞 台灣

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