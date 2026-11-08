柬埔寨打擊詐騙園區引發人道危機 大量外籍人員受困街頭

面對日益增長的國際壓力，柬埔寨加大了打擊力度，關閉了在該國蓬勃發展的詐騙中心。

今年年初，柬埔寨全國範圍內的打擊犯罪行動全面展開，導致數萬名前詐騙人員流落街頭，引發了一場人道主義危機。

美聯社採訪了前詐騙人員、致力於調查人口販運的非營利組織和其他專家，揭示了柬埔寨打擊行動所造成的危機的嚴重程度。這些前詐騙人員表示，他們遭遇任意拘押、警方騷擾，並因政府禁止為他們提供住房而被迫露宿街頭。近一年過去了，仍有數百人滯留當地。

批評人士指出，許多前詐騙人員是人口販運的受害者，政府應該對他們進行調查，以查明他們在詐騙園區內是否曾遭受虐待。「政府通常將落入詐騙中心的移民視為罪犯，我們沒有看到任何證據表明當局作出了充分努力，按照國際公認的人口販運識別指標對他們進行篩查。」致力於調查人口販運的非營利組織Eos Collective的李玲（音譯）說道。

在柬埔寨，網絡詐騙是一個價值數十億美元的規模產業。據估計，約有10萬名從業人員在戒備森嚴的大型園區內從事網絡詐騙，他們住在宿舍裡，不被允許離開。有些人明知自己參與的是非法活動，但許多人是被高薪工作的虛假承諾誘騙，並陷入復雜的人口販運網絡。

據追蹤詐騙地點的監督機構 CyberScamMonitor收集的數據，柬埔寨至少有182個已確認的詐騙窩點，但該機構掌握的證據顯示實際窩點數量約為300個。

2025年末，一名韓國留學生被迫進入詐騙園區後死亡，以及美國起訴一名出生於中國的柬埔寨企業集團創始人（該集團涉嫌大規模加密貨幣詐騙），使得此類詐騙活動引起了全球關注。

今年9月，柬埔寨宣布已搗毀所有大型詐騙窩點，並正在對與這些詐騙案相關的案件提起訴訟。上個月，柬埔寨表示已從一個涉嫌詐騙網絡中查獲價值10億美元的資產，並請求國際刑警組織協助追捕29名團伙頭目。

但柬埔寨並未提供任何證據表明，其正在對這些騙局背後的犯罪操盤手，或幫助其發展壯大的柬埔寨政商精英采取行動。這些精英通過提供資金、設施和人脈關系，使詐騙產業風生水起。據美國國會稱，其中包括高級政客以及首相洪瑪奈的親屬，美國國會已呼籲對其實施制裁。

「他們需要開始追究有證據支持的精英犯罪分子的責任，而不是捏造的、無關痛癢的中層調查，應追究的是那些內閣級成員、參議員以及首相家族成員。」哈佛大學亞洲中心訪問學者、跨國犯罪專家雅各布．丹尼爾．西姆斯 (Jacob Daniel Sims) 表示。

柬埔寨新聞部長奈特．帕克特拉 (Neth Pheaktra) 沒有回復美聯社通過Telegram發送的詳細問題，這些問題涉及柬埔寨如何處理詐騙犯，外界要求起訴其高級政客的呼聲，以及其正在進行的任何刑事案件。

今年早些時候，在回應美聯社有關被打擊行動波及的前詐騙從業人員待遇問題時，帕特拉表示，「柬埔寨否認其未能保護人口販運受害者或容忍與詐騙窩點相關的虐待行為。」他聲稱，「所有人員都經過篩選，以區分受害者和犯罪者，受害者將獲得保護、住所、醫療服務以及安全返回的援助。」但他沒有提供任何此類程序的證據。

許多前從業人員仍被困當地

警方突襲這些窩點後，詐騙犯紛紛逃離，數萬人湧入金邊。許多前從業人員沒有錢購買回國機票，也幾乎得不到本國大使館的幫助。

雖然目前尚無關於有多少詐騙犯離開詐騙園區的完整數據，但來自鄰國的報道讓我們得以一窺這一群體的規模和多樣性。據中國央視報道，中國在6月份表示，已有遣返了2萬多名與詐騙園區相關人員被遣返。越南一個邊境省份表示，2026年上半年接收了超過1700名前勞工。

印尼大使館9月份表示，已收到12940名印尼公民的回國援助請求，另有700人仍滯留在柬埔寨。烏干達駐該地區大使表示，已幫助1000名非洲人返回家園。

政府政策變動成為主要障礙

許多前從業人員的護照被詐騙團伙扣押，並因在柬埔寨逾期滯留、沒有有效簽證而面臨罰款。即便他們有能力支付罰款，柬埔寨政府也已禁止住宿場所向這些前從業人員出租房間。許多人最終流落街頭，甚至連著幾天沒東西吃。

警方還進行了多次清查行動，將前從業人員帶往拘留中心。他們必須留在那裡，直到能夠買到回國機票。兩名前從業人員告訴美聯社，他們曾被關押在一個名為「芒果2號」（Mango 2）的拘留中心。在那裡，他們和前從業人員擠在一起，睡在地上，直到後來獲得援助組織提供的回國機票。

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