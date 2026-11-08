非首次臨時上陣！日本愛知凌晨突地震 美女主播素顏、亂髮進棚超敬業

日本愛知縣今天凌晨發生最大震度5強地震，當時正值深夜，不少民眾都還在睡夢中，不過NHK長野放送局主播稻井清香，卻在地震發生短短10分鐘後，火速出現在攝影棚播報最新消息。她戴著眼鏡、頭髮來不及整理，連妝都沒化就直接素顏上陣，敬業模樣在日本網路上掀起熱議。

日刊體育報導，地震發生在今天凌晨1時4分，由於事發突然，稻井清香顯然來不及梳妝打扮，就趕緊投入新聞播報。她以素顏、眼鏡搭配略顯凌亂的髮型登場，面對突如其來的緊急狀況，雖然和平常在鏡頭前妝髮整齊的模樣不同，但仍冷靜地向觀眾傳達地震資訊。

畫面曝光後，不少日本網友紛紛大讚「根本是主播的典範」、「這才是真正的專業精神」。還有人感動表示，雖然一開始看到她和平常截然不同的模樣有些驚訝，但更令人佩服的是，即使在深夜發生強震，她仍把傳遞資訊擺在第一位，「她自己應該也很害怕，卻還能這麼冷靜地播報，真的令人肅然起敬」。

事實上，這已經不是稻井清香第一次以素顏模樣緊急上陣。有網友指出，每當發生重大突發事件，她幾乎都是戴著眼鏡、沒化妝就直接進棚，顯然比起自己的外表，她更在意能不能第一時間把重要消息傳遞給觀眾。

稻井清香2024年加入NHK，長野放送局是她的第一個工作地點，今年是她入職第3年。根據NHK官網介紹，她特別關注「防災」，過去不僅參與防災廣播節目製作，也投入火山防災相關活動。

此外，她從大學時期就開始關注性別及少數族群議題，並持續進行採訪。她曾表示，希望透過報導守護地方居民的生命與生活。