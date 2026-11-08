RSF：中國大陸施壓泰國媒體 恐促自我審查衝擊新聞自由

無國界記者組織（RSF）指出，中國近年透過外交施壓、媒體合作及邀請泰國記者赴中參訪等方式，擴大對泰國媒體的影響力，部分泰國記者擔憂，北京的影響力可能削弱新聞編輯自主，並促使媒體自我審查。

無國界記者組織6日發文表示，他們訪問多名泰國新聞工作者發現，中國政府透過駐泰國使館向泰國媒體施壓，要求媒體避免刊登北京不認同的內容。多數受訪者要求匿名，以避免遭到報復。

該文舉例，泰國公共電視台（Thai PBS）2023年11月3日播出時任台灣外交部長吳釗燮的專訪，並在網路公開完整訪問內容。中國駐泰國大使館隨後發表聲明，抨擊泰國公共電視台為「台獨分子」提供散布謬論平台，傷害中國及其人民，是對新聞自由的濫用。

無國界記者組織指出，許多新聞工作者都提及，中國外交人員就某些被北京方面視為敏感的報導與個別記者對質的情況。

其中一個受關注的案例是2022年有泰國記者在曼谷的外交場合上，遭中國使館人員質問報導中國迫害維吾爾族的內容，並被警告所屬媒體未來將不再被允許採訪中國大使。

文章還提到，2025年8月，曼谷藝術文化中心舉辦的藝術展覽因涉及香港、西藏及新疆議題，遭中國使館官員施壓，主辦單位因此撤下相關作品，並修改展覽標示文字。路透社報導此事，但僅有少數泰國媒體跟進報導。

其後，泰媒鮮新聞（Khaosod English）資深記者巴維（Pravit Rojanaphruk）針對該事件發表評論文章，中國使館媒體事務參贊在展覽期間，曾前往報社辦公室，告訴巴維「北京的一中政策不容質疑」。

除了外交施壓，中國也透過媒體合作及新聞交流擴大影響力。文章指出，中國官媒新華社、中央廣播電視總台旗下的中國國際廣播電台（CRI）及中國環球電視網（CGTN），近年增加泰語新聞內容製作，並與泰國多家媒體簽署內容合作協議。

截至2019年底，至少12個泰語媒體平台已與新華社簽署內容合作協議；泰國政府公關部門也與新華社及中國媒體集團維持多項合作協議。

此外，中國政府機構長期邀請泰國媒體工作者赴中國參訪，安排採訪官員及參觀政府建設計畫。曾參與中國基礎建設參訪行程的泰國記者告訴無國界記者組織，行程主要呈現單方面資訊，例如強調中國在湄公河的工程及中寮鐵路如何協助消除貧窮。

泰國記者協會前副會長泰拉奈（Teeranai Charuvastra）曾指出，中國政府機構資助泰國媒體人士赴中參訪的情況相當普遍。

泰中記者協會2026年也邀請泰國媒體工作者赴中國，了解AI應用及新型內容製作方式。

泰國記者巴維表示，這類中國施壓可能促使泰國新聞編輯室自我審查。他說：「當記者看到他們的編輯經常赴中國參訪，自然會變得更加謹慎。」

無國界記者組織指出，泰國新聞產業經營環境惡化，也使媒體更容易受到外部影響。根據自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，泰國2024年有超過300家新聞機構裁員，泰國記者協會形容當年是新聞業艱困的一年。

一名不具名的泰國記者向無國界記者組織表示，已有數名泰國主流電視台記者轉往中國媒體任職。

無國界記者亞太辦事處倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）表示，中國宣傳滲透泰國媒體及造成自我審查的程度令人憂心，直接削弱新聞編輯室的獨立性。

白奧蘭指出，中國透過使館外交施壓、媒體投資、資助記者參訪及正式合作協議等方式，試圖形塑媒體敘事。

無國界記者發布的2026年世界新聞自由指數顯示，泰國在180個國家及地區中排名第92，較2025年下滑7名。