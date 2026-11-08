連洗澡做飯都成難題…AI資料中心進駐印尼巴淡島 居民抗議搶民生用水

在印尼巴淡島，隨著一座座資料中心拔地而起，為全球人工智慧（AI）熱潮提供支援，當地自來水卻面臨枯竭，連做飯與洗澡都變得十分困難，引發當地居民發起抗議。

當地自來水營運商告訴法新社，這個地區因降雨量偏低，長期飽受乾旱之苦，強烈的聖嬰現象更使乾燥情況加劇。

不過，與其他國家情況相同，資料中心也引發民眾不滿。這類設施外觀類似倉庫，負責維持各種應用程式及AI工具運作，且往往需要大量用水來冷卻運轉中的伺服器。

印尼和馬來西亞民眾的不滿情緒日益升高，尤其是在與新加坡接壤、被視為興建新科技設施的優先地點。

54歲的技工朱尼亞迪（Juniardi Adinda Sembiring Gurukinayan）告訴法新社，起初當地民眾的主要反應是「感謝上天，巴淡島終於有產業進駐了。」

但近期巴淡島部分社區的自來水服務頻繁嚴重中斷，導致他「有時甚至只好不洗澡」。

他說：「沒有水，我們就無法煮飯，也不能煮蔬菜。」

在情況最嚴重的時候，數十名憤怒居民自發前往農沙數位園區（Nongsa Digital Park）外抗議。這座由資料中心及其他設施組成的新興聚落，已被劃定為經濟特區。

朱尼亞迪指出，當地居民認為，「缺水問題…與資料中心的興建有關」。

自來水公司巴Air Batam Hilir發言人金達（Ginda Alamsyah）表示，乾旱導致附近的農沙水庫（Nongsa Reservoir）水位大幅下降，供水系統又因電力故障進一步受到影響。

根據KPMG安侯建業一份報告，受AI使用量暴增10倍帶動，東南亞資料中心的容量預計到2030年將達到2025年的3倍。

這可能對供水造成壓力，也讓仍嚴重依賴暖化地球之化石燃料的電網面臨嚴峻考驗。

印尼和馬來西亞的資料中心興建熱潮，始於高度聯網的新加坡受資源限制影響，於2019年至2022年間暫停核准新的資料中心開發案。

此後，兩國資料中心建設加速，政府與科技巨頭投入數千億美元，用於訓練及運行AI，帶動兩國經濟成長。

金達表示，Air Batam Hilir支持鼓勵在巴淡島投資與發展的政策。巴淡島位於新加坡南方、並透過海底電纜與新加坡相連。

但他也指出，必須妥善管理用水需求。他補充說，Air Batam Hilir正透過疏浚作業，提高巴淡島6座水庫的蓄水能力，乾旱期間也可考慮採取人工造雨的措施。