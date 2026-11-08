北海風電佈局受阻 歐五國促英重返談判

為加速北海離岸風電開發、降低跨境電力交易成本，德國、荷蘭等5個歐盟國家8日聯合呼籲，應加快英國重返歐盟內部電力市場的談判。英國雖已脫歐，卻仍是北海能源網路的重要一環。

北海風電仰賴英國

根據《衛報》8日報導，德國、比利時、荷蘭、盧森堡及丹麥5國領袖，聯名致函歐盟執委會與歐洲理事會主席，要求加速英國重新參與歐盟內部電力市場的談判，並希望20日在布魯塞爾舉行的英歐峰會，能為雙方達成協議訂出明確方向，推動北海地區成為歐洲重要的潔淨能源中心。

英國擁有大量北海離岸風電資源，又透過海底電纜與歐洲大陸相連，是區域電力整合不可或缺的參與者，對德國、荷蘭及丹麥等積極發展離岸風電的國家而言，若能改善與英國的電力交易安排，有助於消化再生能源發電量，並在風力不足時透過跨境電網調度電力。

英國2020年正式脫離歐盟，並於2021年退出歐盟內部能源市場，儘管英國與法國、荷蘭及比利時等國仍透過海底電纜交易電力，但已無法沿用原本的共同交易安排，這使跨境電力交易程序更加複雜，也降低了市場整合效率，若英國持續處於市場之外，可能增加北海離岸風電與跨境電網開發的協調難度。

百億成本成談判壓力

據《POLITICO》分析，英國能源產業組織Energy UK在2024年提出估算，若英歐維持現有能源交易關係，2024至2029年間，英國可能因電費增加及政府稅收減少，承擔合計100億英鎊的額外成本，是脫歐後能源交易制度的高額經濟代價。

不過，英國重新加入電力市場並非沒有條件，歐盟可能要求英國向促進較貧困會員國經濟發展的凝聚基金提供財政貢獻，英國官員則擔心，這將使納稅人的資金被用於中東歐基礎建設，去年英國與歐盟就參與規模1500億歐元的防衛基金進行談判，也曾因出資金額談不攏而破局。

歐盟外交人士強調，英國的財政貢獻不應只被視為額外支出，因為重新加入市場也能改善電力交易效率，讓消費者享有更低、更穩定的價格。但英國究竟需要付出多少加盟費，目前仍未有定論。

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