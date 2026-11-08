聽新聞
0:00 / 0:00

北海風電佈局受阻 歐五國促英重返談判

台灣醒報／ 記者宋秉謙／台北報導
英國脫歐後仍與歐洲大陸保持密切電力交易，德國等5國領袖呼籲加速英國重返歐盟內部電力市場的談判。（photo under CC licensed, via Flickr）
英國脫歐後仍與歐洲大陸保持密切電力交易，德國等5國領袖呼籲加速英國重返歐盟內部電力市場的談判。（photo under CC licensed, via Flickr）

為加速北海離岸風電開發、降低跨境電力交易成本，德國、荷蘭等5個歐盟國家8日聯合呼籲，應加快英國重返歐盟內部電力市場的談判。英國雖已脫歐，卻仍是北海能源網路的重要一環。

北海風電仰賴英國

根據《衛報》8日報導，德國、比利時、荷蘭、盧森堡及丹麥5國領袖，聯名致函歐盟執委會與歐洲理事會主席，要求加速英國重新參與歐盟內部電力市場的談判，並希望20日在布魯塞爾舉行的英歐峰會，能為雙方達成協議訂出明確方向，推動北海地區成為歐洲重要的潔淨能源中心。

英國擁有大量北海離岸風電資源，又透過海底電纜與歐洲大陸相連，是區域電力整合不可或缺的參與者，對德國、荷蘭及丹麥等積極發展離岸風電的國家而言，若能改善與英國的電力交易安排，有助於消化再生能源發電量，並在風力不足時透過跨境電網調度電力。

英國2020年正式脫離歐盟，並於2021年退出歐盟內部能源市場，儘管英國與法國、荷蘭及比利時等國仍透過海底電纜交易電力，但已無法沿用原本的共同交易安排，這使跨境電力交易程序更加複雜，也降低了市場整合效率，若英國持續處於市場之外，可能增加北海離岸風電與跨境電網開發的協調難度。

百億成本成談判壓力

據《POLITICO》分析，英國能源產業組織Energy UK在2024年提出估算，若英歐維持現有能源交易關係，2024至2029年間，英國可能因電費增加及政府稅收減少，承擔合計100億英鎊的額外成本，是脫歐後能源交易制度的高額經濟代價。

不過，英國重新加入電力市場並非沒有條件，歐盟可能要求英國向促進較貧困會員國經濟發展的凝聚基金提供財政貢獻，英國官員則擔心，這將使納稅人的資金被用於中東歐基礎建設，去年英國與歐盟就參與規模1500億歐元的防衛基金進行談判，也曾因出資金額談不攏而破局。

歐盟外交人士強調，英國的財政貢獻不應只被視為額外支出，因為重新加入市場也能改善電力交易效率，讓消費者享有更低、更穩定的價格。但英國究竟需要付出多少加盟費，目前仍未有定論。

【更多精采內容，詳見

風電 歐盟 脫歐 委內瑞拉 強震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

紐時：美中俄峰會如雅爾達會議 負面觀感恐讓習近平尷尬

駐波蘭代表劉永健投書 籲挺台參與聯合國氣候公約

油價破百逼瘋通勤族、各國加速淘汰油車 這些國家怕大停電重啟已封存燃煤廠

缺水缺電先保神山？股市創高只有工程師賺？全台陷荷蘭病…傳產服務淪次等公民

相關新聞

每周4天接孫子還得煮晚餐！71歲嬤腳痛請假 女兒一句話讓她心寒

幫忙接送孫子原本是出於好意，時間一久卻可能成為難以拒絕的責任。日本媒體《THE GOLD ONLINE》近日分享，一名71歲母親每周替女兒接送孫子4天，連自己的行程都得配合調整。直到某天腳受傷，她第一次傳LINE告知女兒無法接送，沒想到對方的反應竟是「突然這樣說，我會很困擾」，讓她感到失落。

RSF：中國大陸施壓泰國媒體 恐促自我審查衝擊新聞自由

無國界記者組織（RSF）指出，中國近年透過外交施壓、媒體合作及邀請泰國記者赴中參訪等方式，擴大對泰國媒體的影響力，部分泰...

連洗澡做飯都成難題…AI資料中心進駐印尼巴淡島 居民抗議搶民生用水

在印尼巴淡島，隨著一座座資料中心拔地而起，為全球人工智慧（AI）熱潮提供支援，當地自來水卻面臨枯竭，連做飯與洗澡都變得十...

鼓吹絕食升天 肯亞邪教教主餓死190童遭判200年

肯亞2023年爆發震驚國際的邪教集體死亡事件，自稱牧師的瑪肯西（Paul Mackenzie）宣揚末日預言，鼓吹信徒透過絕食「升天」，導致數百人喪命，其中包括大量兒童。肯亞法院6日判處教主瑪肯西200年徒刑，罪名是謀殺190名兒童。這些兒童依循他的命令挨餓致死，遺體被埋在森林中。

運動腫瘤學受重視！可省醫療支出 為何拿不到保險給付

66歲的柯爾克（Lee Colker）在匹茲堡家中地下室打開iPad，登入一堂線上運動課。螢幕另一端，是專門協助癌症患者的教練瑪斯登（Olivia Masten）。 柯爾克今年開始參加轉移性腎臟癌臨床試驗後，常出現難以預測的疲倦與腦霧。匹茲堡大學醫學中心（UPMC）工作人員告訴他，運動可能改善精神與體力，他立刻把握機會。柯爾克說：「這就是讓我下定決心的原因。」

星期人物／辭職找回言論自由 歐央總裁拉加德為誰發聲

「我認為我無法保持中立。」 歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）宣布提前近九個月卸任，不是因為倦勤，而是想重新取得談論政治與公共事務的自由。這位沒有央行工作經驗、卻帶領歐洲走過疫情與通膨危機的法國女性，選在法國總統大選前夕離開央行。外界曾點名她角逐總統，她卻說參選「不在我的計畫之中」。那麼，她想在這場選舉扮演什麼角色？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。