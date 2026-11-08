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丹麥「貧民窟法」惹議 指標訴訟牽動萬人

台灣醒報／ 記者宋秉謙／台北報導
丹麥最高法院審理7個家庭因住宅改造遭終止租約的爭議，案件涉及「非西方背景」分類是否構成歧視。（photo under CC licensed, via PICRYL）
丹麥最高法院審理7個家庭因住宅改造遭終止租約的爭議，案件涉及「非西方背景」分類是否構成歧視。（photo under CC licensed, via PICRYL）

丹麥2018年推動俗稱「貧民窟法」的住宅政策，以非西方背景人口比例等條件劃分社區，要求被列管的住宅區強制改造，指標性訴訟的7個遭終止租約的家庭質疑，房東以整修為由迫使住戶搬遷，實際上是為降低非西方居民比例，案件近日進入最高法院審理。

迫遷官司成指標訴訟

根據《衛報》7日報導，丹麥哥本哈根以北赫爾辛格社會住宅區，住宅協會於2020年宣布整修共96戶住宅，2022年終止部分住戶租約，7個受害家庭認為，所謂整修只是表面理由，真正目的在於降低社區非西方背景居民比例，避免被列入須強制改造的住宅區。

法新社引述33歲原告里亞德表示，房東文件明確提到針對非西方居民，住戶提出其他方案後仍被迫離開，認為這不是單純要整修，代表律師卡瓦賈指出，最高法院必須判斷，以住戶及其家庭來源作為住宅政策標準，使否具有真正的中立性。

不過，前兩級法院均支持房東，理由是法律所稱「來自非西方國家的移民及其後裔」，並非單一族裔群體，因此不能直接認定違反平等待遇法；最高法院尚未宣判結果，若原告勝訴，可能獲安排入住與原居所相近的住宅。

萬人搬遷牽動判決

丹麥2018年推動原稱「貧民窟法」的住宅政策，政府主張藉此打破弱勢社區的隔離現象，促進社會融合，據半島電視台分析現行制度，人口達一定規模、非西方移民及後裔比例超過半數，且符合失業、犯罪、教育或收入等條件的社區，可能被列為「改造社區」，須在2030年前，透過出售、拆除或轉換用途，將公共家庭住宅占比降至40%。

但實務上爭議頻傳，即使居民在丹麥出生、具有丹麥國籍，只要父母的來源符合官方定義，仍可能被歸入「非西方」類別，租戶協會估計，全國約1.1萬人可能因政策在2030年前搬遷，住民感受也並不好，難道為了社會融合，就能因出身背景而剝奪原本的居住權？

歐盟法院2025年12月審理其他丹麥住宅案件時指出，相關規定可能構成直接或間接的族裔歧視，但是否確實違法，仍須由丹麥法院依具體事實定奪，這次最高法院案件的審核備受關注，若法官對「非西方」分類採取不同於下級法院的解釋，其他住戶的訴訟案也會受到影響。

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