每周4天接孫子還得煮晚餐！71歲嬤腳痛請假 女兒一句話讓她心寒

幫忙接送孫子原本是出於好意，時間一久卻可能成為難以拒絕的責任。日本媒體《THE GOLD ONLINE》近日分享，一名71歲母親每周替女兒接送孫子4天，連自己的行程都得配合調整。直到某天腳受傷，她第一次傳LINE告知女兒無法接送，沒想到對方的反應竟是「突然這樣說，我會很困擾」，讓她感到失落。

據《THE GOLD ONLINE》報導，71歲的美佐子（化名）與丈夫同住，43歲女兒理惠（化名）住在騎腳踏車約10分鐘的地方，夫妻倆都有全職工作，育有一名就讀小學二年級的孩子。孫子剛上小學時，女兒因工作時間無法配合安親班接送，希望母親每周幫忙2天。美佐子喜歡與孫子相處，便欣然答應，通常下午5時30分接回孫子，照顧到晚上7時過後，再由女兒接走。

隨著女兒工作越來越忙，接送次數逐漸增加到每周4天。美佐子開始圍繞孫子的放學時間安排生活，不敢在下午出遠門，與朋友聚餐也得提早離開，有時還要準備孫子的晚餐。她發現，女兒原本會詢問「明天可以幫忙接嗎」，後來卻變成直接問「明天幾點能去接」。有一次，她原本期待與朋友參加一日遊，卻因女兒當天必須加班，只好取消行程。

幾周後，美佐子在接孫子的途中扭傷腳，雖然醫師表示傷勢不嚴重，仍建議疼痛期間減少走動。她考慮到女兒工作繁忙，遲遲不敢開口，直到某天早上才傳LINE表示「今天腳很痛，可能沒辦法去接，臨時通知真的很抱歉」。沒想到女兒回覆「咦，今天？突然這樣說，我會很困擾耶，怎麼辦？」讓美佐子難過地表示，自己原本以為女兒至少會先關心傷勢，這才意識到接送孫子似乎早已被視為理所當然。

當天女兒向公司說明情況後提早下班，親自接回孩子。到了周末，她也主動向母親道歉，坦言自己只顧著工作，沒有先關心腳傷。美佐子則說出長期累積的心情，表示自己仍願意幫忙照顧孫子，但每周4天已逐漸吃不消，也希望保有安排生活的時間。母女溝通後，女兒夫妻重新調整工作與安親班接送方式，原則上每周只請母親協助2天，額外需要幫忙時也會事先詢問。美佐子表示，接送次數減少後，反而更期待與孫子相處。

報導也引用日本內閣府2023年度調查，指出受訪高齡者中，有26%將照顧子女或孫子列為日常生活中受到家人、熟人請託的事項之一。日媒提醒，祖父母協助育兒能減輕雙薪家庭的壓力，但若接送逐漸成為固定安排，也應考量長輩的健康及個人生活。