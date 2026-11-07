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肯亞邪教教主下令絕食餓死190名孩童 遭判200年徒刑
肯亞法院今天判處邪教教主瑪肯西200年徒刑，罪名是謀殺190名兒童。這些兒童依循他的命令挨餓致死，遺體被埋在森林中。
路透社報導，瑪肯西（Paul Mackenzie）的案件涉及約500名疑似受害者，是現代史上最嚴重的邪教相關大規模殺戮事件之一。
肯亞法官卡韋德扎（Diana Kavedza）宣判時表示，瑪肯西因餓死受害者及直接殺人兩項罪名，分別處以100年徒刑。
檢方指出，瑪肯西在肯亞東部印度洋沿岸附近的森林中，領導一個末世論基督教教會，並指示信徒帶著子女一起絕食至死，以便在世界末日之前上天堂。
他的同夥威脅及毆打受害者，確保他們服從其命令。受害者骨瘦如柴的遺體散落在淺層墓穴中，有些則被棄置於茅坑內。部分受害者甚至遭到活埋。
瑪肯西身穿灰色POLO衫及黑色長褲，在法院外搭設的帳篷內聽取法官宣讀刑期，對宣判沒有任何反應。
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