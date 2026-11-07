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日藥廠員工被控間諜罪遭判3年半 12月中旬出獄後料被遣返

中央社／ 東京7日綜合外電報導

日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）一名60多歲日籍員工，因涉嫌從事「間諜活動」遭中國判刑3年半，目前仍在服刑，預計12月中旬服滿刑期出獄。

日本共同社今天引述日中關係消息人士報導，男子出獄後預料將立即遭中國強制遣返日本。日本政府一直要求中方提前釋放他，中方始終不願答應，被認為是打算讓他服滿刑期。

去年11月，日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」相關言論，今天剛好屆滿1年。中國對這番答詢反彈，至今未改變對日強硬立場，日中關係持續降溫。

在這樣的情勢下，外界多認為，高市與中國國家主席習近平難以在11月於中國廣東省深圳舉行的APEC領袖峰會期間舉行日中領袖會談。其他在中國遭拘留的日本人，要提前獲釋也不容易。

這名男子在中國任期屆滿、2023年3月準備返日前夕遭拘留，同年10月被逮捕，2024年8月遭起訴。2025年7月，北京市第二中級人民法院判處他有期徒刑3年6個月，該男子並未上訴，判決因此確定。

間諜 首相 日本

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