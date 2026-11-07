捷克波希米亞天堂寶石爭議未解 UNESCO撤地質公園認證

以獨特岩石景觀聞名的捷克波希米亞天堂地質公園，將於今年底失去自2015年起擁有的聯合國教科文組織（UNESCO）全球地質公園認證。地質公園未能說服UNESCO理事會已妥善解決來源不明的寶石銷售爭議，因此遭決議除名。

波希米亞天堂地質公園（Geopark Český ráj）位於捷克東北部，擁有壯觀的砂岩奇岩、古老火山、寶石礦藏、洞穴與歷史古蹟，面積達833平方公里。

由於具極珍貴的自然與地景價值，該地區在2005年獲列入歐洲地質公園網絡（European GeoparksNetwork），並於2015年成為捷克唯一納入聯合國教科文組織全球地質公園網絡的地質公園。

捷克新聞通訊社（ČTK）報導，UNESCO全球地質公園理事會3日在會議中決定將捷克波希米亞天堂除名。

波希米亞天堂曾在2024年收到UNESCO的「黃牌」，要求終止與販售來源不明寶石的機構合作，並獲兩年時間解決相關問題。

據部分人士說法，當地圖爾諾夫（Turnov）博物館販售這類寶石，但博物館已多次否認此事。波希米亞天堂地質公園決定與該博物館終止合作，但這項措施並未獲全球地質公園理事會的認可。

波希米亞天堂地質公園主任列別多娃（JanaLebedová）說：「對他們而言，最理想的情況是我們能夠迫使博物館停止這類寶石的銷售。他們也對另一件事有所疑慮：雖然這些銷售行為符合捷克法律，但在當地販售的原石甚至並非來自我們的地質公園。因此，從他們的角度來看，這個問題更嚴重，因為這些原料是從外地進口的。」

列別多娃對理事會的決定感到失望。她表示，儘管地質公園並未參與相關銷售活動，且已證明雙方不存在合作關係，也不可能進行合作，但仍未能改變理事會的決定。

列別多娃說：「他們可能是從過去的紀錄來看待這件事，我們已不只一次因為這個問題收到黃牌，卻始終無法徹底解決，因此這次他們決定直接給我們紅牌。」