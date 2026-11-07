新加坡屠妖節登場！寓意光明勝黑暗 小印度人潮展多元文化

新加坡印度社群年度節慶屠妖節週末登場，小印度街區燈火璀璨，五彩繽紛的燈飾妝點街道，空氣中也瀰漫香水與鮮花交織的濃郁氣息，街頭人潮絡繹不絕，宛如一場融合視覺與嗅覺的文化盛宴。

屠妖節（Deepavali）又稱排燈節，約在10月下旬至11月上旬，慶祝天神殺死邪惡魔王，民眾點燈慶祝象徵邪不勝正。根據新加坡旅遊局資料，坦米爾語稱為Deepavali，印地語則稱為Diwali。

中央社記者今天實地走進甘貝爾巷（CampbellLane）市集，許多新加坡民眾不僅穿著傳統服飾紗麗，商家更擺設神像、鮮花等，在擁擠人潮中，伴隨而來的也有濃厚香水味，以及多樣化的手工雕塑等飾品聚集在此。

身穿傳統服飾的印度裔民眾莎莉（Sally）告訴記者，每逢這個節日，社區都會充滿印度風格，許多人購物時也會「殺價」相當有趣。印度裔的商店老闆阿莫（Amo）則指出，屠妖節是重要節慶，對於印度社群來說「像過新年一樣興奮」。

新加坡文史工作者、「海風書屋」負責人汪來昇接受中央社訪問時表示，新加坡各族群重要節慶都受到官方及民間重視，藉此展現對不同文化的尊重；新加坡民眾從小便有機會接觸不同族群的文化與習俗，包括屠妖節等節慶期間，公共住宅及鄰里社區也會布置燈飾、傳統圖騰等裝飾，讓不同族群都能參與其中。

新加坡雖國土面積不大，卻是一個多元種族並存的國家，包括華人、馬來人、印度人等，其中華人約占3/4。新加坡共有英語、馬來語、華語、坦米爾語4種官方語言，反映了多元種族的特性。英語也是全國通用語言，不僅為不同種族間的主要溝通工具，也肩負促進各民族間交流功能。

新加坡印度社群年度節慶屠妖節週末登場，小印度街區攤位手部繪畫。 中央社