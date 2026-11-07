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蘋果灰名單曝！iPhone鍵盤自動完成功能「設限制詞」含政治敏感詞彙

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
一名研究人員今天表示，蘋果公司（Apple）設有一份未公開的多語言灰名單，列入數以萬計的詞彙與片語。 法新社
一名研究人員今天表示，蘋果公司（Apple）設有一份未公開的多語言灰名單，列入數以萬計的詞彙與片語。 法新社

一名研究人員今天表示，蘋果公司（Apple）設有一份未公開的多語言灰名單，列入數以萬計的詞彙與片語。名單上的內容不會透過iPhone鍵盤的自動完成或滑動輸入功能推薦給用戶。

路透社報導，這份限制詞名單並非禁令。iPhone用戶在撰寫電子郵件或簡訊時，仍可自行鍵入想打的內容，但在多數情況下，清單上的詞彙不會透過自動完成或滑動輸入功能向用戶推薦。

研究人員考夫曼（Derik Kauffman）指出，這項發現讓外界得以一窺蘋果如何在預測數億名iPhone用戶想輸入的內容，以及避免裝置提供具冒犯性或政治敏感意味的建議之間取得平衡。

他認為，這種作法可能在不知不覺中影響人們的溝通方式。考夫曼表示：「這是一種相當輕微的審查形式。但以蘋果的營運規模來說，即使只是輕微介入，也可能產生重大影響。」

考夫曼最近發現這份名單，並架設網站逐一列出相關詞彙。據他表示，大多數被標記的詞彙與片語都屬於粗俗或冒犯性用語，或與毒品、性及暴力有關，但其中也有一些具政治敏感意味的詞彙，包括「獨裁者川普」（dictator Trump）與「瞌睡喬」（sleepyJoe）。

蘋果公司在電子郵件中表示，iPhone用戶始終可以自行輸入特定詞彙或片語，也可以隨時覆蓋預測文字建議。蘋果公司指出，鍵盤的設計是為了避免提供可能不恰當或具冒犯性的建議。

數位公民自由組織「電子邊疆基金會」（ElectronicFrontier Foundation）高級法律顧問葛林（DavidGreene）表示，他一方面覺得這份名單「令人毛骨悚然」，也對蘋果如何決定標記哪些詞彙感到疑惑；但另一方面，他也理解這種作法可能有助於減少不受歡迎或煽動性的文字建議。

葛林說：「但如果蘋果要這麼做，用戶就應該充分了解這件事，並且有一定程度的自訂能力。這不應該是個秘密。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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