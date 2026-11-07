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台男曼谷百貨墜樓不治！保全聽見巨大聲響 我駐泰國代表處回應

中央社／ 台北7日電
一名約40歲台灣男子昨晚在泰國曼谷一間購物中心從高處墜落至地下1樓，送醫後仍傷重不治。警方正調閱監視器畫面，釐清事發原因。 情境示意圖／Ingimage
一名約40歲台灣男子昨晚在泰國曼谷一間購物中心從高處墜落至地下1樓，送醫後仍傷重不治。警方正調閱監視器畫面，釐清事發原因。 情境示意圖／Ingimage

一名約40歲台灣男子昨晚在泰國曼谷一間購物中心從高處墜落至地下1樓，送醫後仍傷重不治。警方正調閱監視器畫面，釐清事發原因。駐泰國代表處表示，已掌握該名台灣人身分，並提供家屬必要的協助。

根據泰國媒體暹羅早報（Siamrath）今天報導，事件發生於6日晚間7時，該男子從購物中心2樓與3樓之間墜落至地下1樓，當時商場保全聽見巨大聲響後前往查看，發現男子倒地，隨即通報並協助送醫。

報導指出，警方表示男子傷勢嚴重，送往醫院後仍宣告不治。

駐泰國代表處今天向中央社表示，已與泰國警方聯繫並掌握該名台灣人身分，將配合泰國警方調查，並提供家屬必要的協助。

一名商場保全向警方表示：「當時聽見像是大型物體從高處墜落的聲音，前往查看後，發現一名男子倒在地下1樓。」

警方在男子身上發現手機及護照，目前正調閱商場監視器，釐清男子是意外墜落或自行跳下。

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