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台籍詐騙犯嫌在菲落網 涉案逾1億台幣、超過200人受害
台菲執法合作成功打擊跨國犯罪。菲律賓移民局最近在中部城市逮捕1名涉嫌經營詐騙集團的台籍犯嫌，受害台灣民眾超過200人，涉案金額逾新台幣1億元。
菲律賓移民局（BI）今天發布新聞稿指出，移民局逃犯搜查小組（FSU）10月29日在宿霧都會區的曼達威市（Mandaue）逮捕27歲游姓台灣籍男子。
逃犯搜查小組依據駐菲代表處請求，經過數月調查後成功將他逮捕。
根據駐菲代表處資料，游男是宜蘭人，在台犯有賭博與詐欺等罪行，潛逃到馬尼拉又涉嫌帶領詐騙集團，受害台灣民眾超過200人，詐騙金額逾新台幣1億元。
另一方面，菲律賓移民局也在11月2日在大馬尼拉地區的巴賽城（Pasay City）逮捕46歲河姓南韓籍男子。
河男因涉嫌參與非法網路賭博活動遭南韓當局通緝，2019年6月至2020年12月期間涉及37筆非法交易，金額約1億5400萬韓元（約新台幣370萬元）。
菲律賓移民局表示，兩人目前被拘留在大馬尼拉地區塔古市（Taguig）移民局看守所，等候遣返程序；兩人將被列入移民局黑名單，不得再入境菲律賓。
今年台菲透過執法合作，在菲律賓逮捕10餘名台籍犯嫌。
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