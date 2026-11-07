逾4成日本中學生不認為外國人增加有益 分析：或受網路影響

東京大學社會學教授仁平典宏分析發現，2025年調查中，不認為外國人增加對社會有較多好處的日本中學生超過4成，較2022年的2成多增加近一倍。

日本共同社報導，調查對象為首都圈公立國中的學生。其中認為應嚴厲懲罰違反規則者的學生，對外國人增加較傾向持否定看法。

另一方面，同一調查中，超過9成學生也呈現寬容等「自由派傾向」。仁平典宏指出，不能單純將這種現象視為學生思想趨於保守。他認為，與2025年參議院選舉有關，「外國人正在做壞事」的說法在網路上急遽增加，可能反映出網路輿論對學生觀念的影響。

這項調查自2012年開始，以首都圈10所公立國中的約2000名學生為對象，主要分析2018至2019年、2022年及2025年的調查結果。

仁平典宏表示，過去的調查顯示，重視規則的學生對外國人增加持肯定看法，但2025年的結果出現逆轉，這類學生反而持否定看法。他指出，「必須嚴格遵守規則」的價值觀正在學生之間擴散，而這種觀念變得更容易與排外傾向結合。