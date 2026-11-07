又見中國貓熊外交 平平、福雙亮相亞特蘭大動物園

來自中國的大貓熊「平平」與「福雙」今天在亞特蘭大動物園公開亮相，牠們在新的美國棲息地一邊啃食竹子、一邊悠閒放鬆，吸引大批遊客目光，展開為期10年的旅美生活。

法新社報導，公貓熊平平與母貓熊福雙9月自成都搭乘被稱為「貓熊快遞」的聯邦快遞（FedEx）專機抵達，將在這座美國南部設施旅居10年。

這兩隻新成員均於2020年出生，園方期盼牠們能成為合適的伴侶。圈養的貓熊通常壽命約為30年。

亞特蘭大動物園（Zoo Atlanta）執行長金恩（Raymond King）向現場觀眾表示，大貓熊是「具有獨特能力的動物，能夠激發好奇心、灌注熱情、喚起喜悅，並凝聚全球民眾」。

金恩說：「這種難能可貴的夥伴情誼，有助於為這個真正深受全球喜愛的物種創造未來。」

為了迎接牠們到來，亞特蘭大動物園翻修了貓熊設施，並組建了一支動物照護團隊。

園方也確保了穩定且長期的竹子供應，這些竹子在亞特蘭大當地種植，而當地的氣候與成都非常相似。

這種黑白相間、動作緩慢的哺乳動物原產於東亞溫帶森林棲地，在野外通常不會長途遷徙。

但作為北京數十年來促進對外關係的「貓熊外交」計畫一環，許多貓熊已被運往全球各地的動物園。

這場毛茸茸的「軟實力」展現之際，美國高層官員今天呼籲中國遵守美國總統川普與中國國家主席習近平於2025年10月會面時達成的貿易協議。

這項協議平息了一連串關稅調升後的緊張局勢，並要求中國採購美國大豆，同時暫停對稀土的出口管制。