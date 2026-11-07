涉持兒少性虐待影像 梅根父親馬克爾佛州被捕

英國薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根關係疏離的父親馬克爾今天被捕，罪名為持有兒童性虐待物品，包括他與未成年裸女的合照，這些影像是在他於加州租用的倉庫內查獲。

路透社報導，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，哈利王子（Prince Harry）現年82歲的岳父馬克爾（Thomas Markle）已在佛羅里達州遭聯邦探員拘捕。根據英國「每日郵報」（DailyMail），年長的馬克爾需倚靠輪椅行動，當時是一間養護中心的患者。

巴特爾在聲明中表示：「馬克爾先生涉嫌鎖定無辜兒童，並試圖透過他的犯罪行徑奪走他們的純真。」

根據今天向洛杉磯聯邦地方法院提交的刑事起訴書，馬克爾遭控一項「持有兒童色情物品」的罪名。美國司法部指出，如果遭定罪，馬克爾可能面臨最高20年的有期徒刑。

洛杉磯聯邦檢察官辦公室在聲明中表示，住在佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）的馬克爾在鄰近的坦帕（Tampa）首次出庭，接受聯邦治安法官訊問。法官裁定准予他交保候審，條件是接受居家監禁與電子監控。

根據FBI隨刑事起訴書提交的宣誓書，馬克爾將涉案的露骨色情資料存放在他自2008年在洛杉磯承租的兩處倉儲空間，探員在取得搜索票後於上周進行搜查。根據宣誓書，探員查扣約78件物品，其中包括幻燈片、35mm膠卷底片以及含有兒童性虐待影像的書籍。

白金漢宮與梅根（Meghan Markle）的發言人均未回覆置評請求。