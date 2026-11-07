快訊

高雄熱炒店鹹酥中卷一份700元！份量曝光網驚：墾丁上來開業的？

民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發「和馬斯克開戰」…遭網友圍剿

聽新聞
0:00 / 0:00

涉持兒少性虐待影像 梅根父親馬克爾佛州被捕

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
梅根父親馬克爾。路透
梅根父親馬克爾。路透

英國薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根關係疏離的父親馬克爾今天被捕，罪名為持有兒童性虐待物品，包括他與未成年裸女的合照，這些影像是在他於加州租用的倉庫內查獲。

路透社報導，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，哈利王子（Prince Harry）現年82歲的岳父馬克爾（Thomas Markle）已在佛羅里達州遭聯邦探員拘捕。根據英國「每日郵報」（DailyMail），年長的馬克爾需倚靠輪椅行動，當時是一間養護中心的患者。

巴特爾在聲明中表示：「馬克爾先生涉嫌鎖定無辜兒童，並試圖透過他的犯罪行徑奪走他們的純真。」

根據今天向洛杉磯聯邦地方法院提交的刑事起訴書，馬克爾遭控一項「持有兒童色情物品」的罪名。美國司法部指出，如果遭定罪，馬克爾可能面臨最高20年的有期徒刑。

洛杉磯聯邦檢察官辦公室在聲明中表示，住在佛羅里達州萊克蘭（Lakeland）的馬克爾在鄰近的坦帕（Tampa）首次出庭，接受聯邦治安法官訊問。法官裁定准予他交保候審，條件是接受居家監禁與電子監控。

根據FBI隨刑事起訴書提交的宣誓書，馬克爾將涉案的露骨色情資料存放在他自2008年在洛杉磯承租的兩處倉儲空間，探員在取得搜索票後於上周進行搜查。根據宣誓書，探員查扣約78件物品，其中包括幻燈片、35mm膠卷底片以及含有兒童性虐待影像的書籍。

白金漢宮與梅根（Meghan Markle）的發言人均未回覆置評請求。

梅根 兒少 FBI 父親 英國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

NBA／終究「畢」須面對！射手畢斯利認罪「假球案」 恐終身遭禁賽

禁書掃蕩一波波 港警逮民主派「候鳥」成員

考試不及格...女兒遭父親「薑罰」！ 勵馨：恐涉性侵 主管機關應調查

褲襠藏鳥！古巴男穿特製內褲走私10隻珍禽 被捕後辯稱：私人使用

相關新聞

紐時：黃樂是中國國安部間諜 接近黃仁勳試圖促美供應最先進晶片

紐約時報6日報導，聽取美國監控行動簡報的人士透露，與美國最重要的人工智慧（AI）公司之一輝達（Nvidia）執行長黃仁勳關係密切的中國大陸女商人黃樂（Alice Huang），是中國最高情報機構「國家安全部」的間諜。

民主黨勝選重擊美股！女議員喊停AI開發跟馬斯克開戰 遭網友圍剿

美國期中選舉落幕，民主黨在參眾兩院及多個關鍵州長選舉大獲全勝，數名新當選的民主黨人及聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）再度呼籲暫停興建資料中心。市場擔憂資料中心建設放緩，美股5日慘遭重擊。其中，亞利桑那州聯邦眾議員安薩里（Yassamin Ansari）與億萬富豪馬斯克針鋒相對，遭X用戶輪番痛批，甚至有人指責她導致退休帳戶中的巨額財富蒸發。

貿易休戰恐生變？英媒：美國警告中國 立即履行釜山貿易協議

金融時報獨家報導，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平2025年10月在南韓釜山達成貿易戰休戰協議，但華府認為北京未充分履行稀土及其他產品出口承諾，對此日益感到不滿。美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾6日上午和負責對美貿易談判的中國國務院副總理何立峰通話，警告中方必須履行協議。

友邦巴拉圭爆金融政治危機 總統遭彈劾被捕、副總統接任

台灣友邦巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）6日因一家與政府關係密切的大型銀行倒閉，遭參議院一致通過彈劾。檢方調查ueno銀行倒閉案涉嫌背信等罪行，並對潘尼亞及前中央銀行總裁卡瓦洛（Carlos Carvallo）發出逮捕令。路透引述當地媒體ABC報導，潘尼亞已遭逮捕。

涉持兒少性虐待影像 梅根父親馬克爾佛州被捕

英國薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根關係疏離的父親馬克爾今天被捕，罪名為持有兒童性虐待物品，包...

好好過周末｜極簡「BMO」對冷凍風 東西烘焙業新趨勢

哥本哈根近來掀起了一股極簡「BMO」風潮，這款僅由麵包、奶油與起司組成的國民美食，不僅考驗烘焙坊的基本功，更因網紅推波助瀾與數學家的演算法評比而引發瘋搶，甚至一度造成特定起司短缺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。