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歐盟控TikTok「為你推薦」功能有害 要求修改否則重罰

中央社／ 布魯塞爾6日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）指熱門短影音平台TikTok的「為你推薦」（For You）個人化動態消息推送系統設計對兒童及心理脆弱個人有害，違反歐盟數位內容規範，須加以修改否則將重罰。

法新社報導，歐盟執行委員會（EuropeanCommission）示警，「為你推薦」會根據使用者在TikTok的互動紀錄持續推送內容相似影片，導致上述兩脆弱族群暴露在可能造成傷害的社群環境下。

歐盟指控TikTok造成有害的「兔子洞」效應（指越陷越深），違反歐盟的「數位服務法」（DigitalServices Act）；且即使使用者告知TikTok不喜歡某些內容，平台的演算法仍會持續推薦類似影片，種種設計導致使用者可能接觸到甚至更危險的內容。

歐盟指出：「當使用者與某一類型的內容互動越多，TikTok的『為你推薦』動態消息演算法就越會推薦類似內容。這種設計造成使用者接觸的內容若是與憂鬱、孤獨或身體形象等議題有關，如此無止境的反覆接觸可能造成傷害。」

歐盟2月已要求TikTok修改「具成癮性」的功能設計，7月並指控其造成兒童暴露在網路霸凌及誘騙侵害等危險下。

歐盟今天表示，TikTok雖已做出一些調整來降低風險，但並不有效，必須對系統設計做出更激烈改變。

歐盟提出數項具體建議，包括TikTok應加重考量使用者的明確喜好表達，因平台現有「不感興趣」按鍵似不足以改變推播內容；以及應停止以觀看時間長短作為推薦內容指標，且應讓使用者更容易找到及操作控制功能，並定期測試其演算法。

歐盟 TikTok 歐洲

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