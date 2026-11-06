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日本政府推網路安全緊急對策 擬設官民網路救援隊

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本政府今天召開網路安全相關閣僚會議，因應近期接連發生的未經授權存取事件，制定「緊急對策方案」，計劃成立由公私部門專業人才組成的「官民網路救援隊」（暫稱），派往受害企業協助初期應變。

日本時事通信社、日本共同社、法新社報導，救援隊將派往遭受網路攻擊的企業，協助初期應變，政府同時也將強化運用人工智慧（AI）防範網路攻擊。此外，方案也包括加速研議強制封鎖，切斷民眾連結至刊載外洩個人資料網站的網路連線。

報導指出，政府將在本會計年度內設立專責辦公室，負責統籌救援隊的派遣工作，並在企業支援需求特別迫切時派出救援隊。

會議上，日本首相高市早苗指示負責網路安全保障事務的大臣古川俊治，研議修訂「網路應對能力強化法」。她強調：「政府將傾全力，提升我國整體的應對能力。」

這項對策由高市早苗於10月26日指示制定，起因是網路攻擊造成大規模個人資料外洩。日本近幾週已有數十家企業通報，旗下系統遭到未經授權的存取，客戶資料也可能外洩。全球駭客攻擊與資料外洩事件激增，AI能夠找出過去未被發現的電腦系統入侵途徑，也成為各界關注焦點。

緊急對策指出，許多個資外洩事件都存在「基本防護措施不足」的問題，並強調「隨著AI技術進步，已進入防護漏洞會在短時間內遭到大規模攻擊的時代」，呼籲整個社會共同因應。

緊急對策方案的具體措施分為以下4大支柱。

第一項措施是「運用AI等技術，徹底落實基本防護措施」。方案明定，將於本月內成立由具備高階技術與專業知識人才組成的「頂尖人才（Top Gun）團隊」，強化資安防護。

第二項措施是「強化資訊蒐集與彙整，以及偵辦、分析體制」。方案提出，將擴大並深化與海外大型數位企業的合作。

第三項措施是「策略性因應網路攻擊」。政府計劃於本月內成立「外展團隊」（Outreach Team，暫稱），主動接觸具有潛在資安風險的企業，促請企業採取防範措施。至於「官民網路救援隊」，目標是在本會計年度內成立。

第四項措施是「強化受害者支援及防止損害擴大的措施」，強制封鎖措施也將列入此項。考量日本憲法保障「通訊秘密」，政府表示，將包括法律層面的課題在內，加速研議。

日本 網路攻擊

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