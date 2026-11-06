德里政府貧民安置新政 約200萬人可獲永久性住房

印度德里政府公布安置新政，為住在暫時性貧民窟、臨時性棚屋的民眾，提供永久性住房，預料將有50萬個家庭、約200萬人受惠。

印度快報（The Indian Express）報導，根據德里政府5日公布一項新的安置政策，符合條件的家庭將可獲永久性住房，且地點將在這些民眾現居地半徑3公里內，以便他們能繼續在周遭工作、就學，或就近使用重要公共設施。

德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）表示，這項新政策不僅是要清除貧民窟或開發新土地，更重要的是確保符合條件的家庭能搬進永久性住房，過著有尊嚴、安全的生活。

古普塔提到，德里政府這項新政，要設法就地安置民眾，想辦法讓他們能留在原居住地，或使他們能在離原居住地半徑3公里內的地方獲得永久住房，「希望這樣的方式，能讓那些家庭不用被迫離開原本工作、求學的地方，或遠離原有的社交網絡。」

依照目前規畫，符合申請條件的家庭，將可以獲得1房、1廳的公寓式住房，社區內也預料會設學校、醫療設施及遊憩場所。相關規定也提到，成員中有身障人士的家庭，將可獲得優先分配權。

至於實際執行的方式，若由市政府負擔建設費用的住房，實際居住者未來將需自行負擔管理費；若由私人開發商與政府合作建設的方式，開發商需為原本住在當地的人安排臨時住所，或提供房屋租金補貼。

為了確保一切公開透明，符合資格者能住進哪間房，將由電腦抽籤決定，申請人也有提出異議的管道。

古普塔說：「政府希望透過這樣的方式，為民眾提供住所，並確保這些家庭能獲得基本的生活設施、安全保障，及子女未來的發展機會。」