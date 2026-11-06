快訊

科技股狂瀉…亞洲富豪財富大失血180億美元 這3人卻不減反增

藏身凹槽曝光！張俊傑疑躲漁網下避安檢 層層漁網難看穿

500小趴踢2026首日 名店齊聚破萬人次湧入

聽新聞
0:00 / 0:00

愛爾蘭多家媒體收到炸彈威脅電郵 員工緊急疏散

中央社／ 都柏林6日綜合外電報導

根據愛爾蘭當地媒體報導，愛爾蘭多家媒體機構今天收到寄給新聞編輯部的炸彈威脅電子郵件，工作人員隨後緊急疏散。

法新社報導，愛爾蘭警方今天派員前往愛爾蘭廣播電視（RTE）位於都柏林（Dublin）的總部，據報現場有武裝警察。

愛爾蘭廣播電視在自家網站指出：「愛爾蘭廣播電視收到炸彈威脅後，已進行疏散。」

據報導，愛爾蘭獨立報（Irish Independent）報社、Newstalk及Today FM電台，以及維珍媒體（VirginMedia）電視台辦公室也疏散員工。

在此之前，歐洲近30架客機昨天接連收到虛假的炸彈恐嚇訊息，迫使部分飛機臨時降落，並促使軍方出動戰鬥機。

目前尚未確認這些威脅由誰所為。都柏林下週將舉行備受矚目的歐盟（EU）會議。

炸彈 愛爾蘭 媒體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

又收炸彈威脅…歐洲6國航班傳有爆裂物戰機伴飛轉降 當局火速回應

假炸彈威脅再襲歐洲多地 至少27架航班受干擾

俄羅斯否認涉入歐洲超市冰箱網攻 稱相關指控荒謬

日本明海嘯防災日全國地震演練 手機不會響警報

相關新聞

地牛翻身！東京外海19:39發生規模6.1地震 日本未發布海嘯警報

日本當局表示，東京外海今天發生規模6.1地震，但未發布海嘯警報

聖嬰現象+全球暖化影響 歐盟監測機構：2026年恐成史上第二熱年度

歐盟氣候監測機構今天表示，受異常強烈的聖嬰（El Nino）現象影響，以及人為活動造成的全球暖化持續，2026年極可能成...

日本食品消費稅減至1%闖關眾院成功 財源與給付對象待參院釐清

日本眾議院今天表決食品消費稅減稅相關法案，在自民黨、日本維新會等多數贊成下通過，將送交參議院審議，減稅所需財源及補助對象...

中東戰事衝擊石油供應 大陸第3季碳排創疫情以來最大降幅

智庫今天表示，中國今年第3季的二氧化碳排放量創下COVID-19疫情以來的最大降幅，並將此歸因於中東戰事造成的衝擊

義大利廚師不肯在披薩上加鳳梨遭開除！4年抗拒3次 堅稱侮辱文化

澳洲昆士蘭州被視為鳳梨之鄉，澳洲所有商業種植的鳳梨都產自該州。但昆州布里斯班一名義大利廚師拒絕在披薩上放鳳梨，理由是這麼做「侮辱他的文化」，遭到餐廳解雇。

當獨裁者決定什麼可以被看見：佛朗哥統治下的《西班牙禁片》

在許多民主國家，或許對人民來說，民主早已如空氣一樣是自然而然、理所應當的存在，甚至無法認知到，失去民主是什麼樣子？以至於，人們會以為把票投給威權政黨、甚至是支持讓獨裁國家「做做看」，如果不滿意還能有機會「再換掉」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。