聽新聞
0:00 / 0:00
愛爾蘭多家媒體收到炸彈威脅電郵 員工緊急疏散
根據愛爾蘭當地媒體報導，愛爾蘭多家媒體機構今天收到寄給新聞編輯部的炸彈威脅電子郵件，工作人員隨後緊急疏散。
法新社報導，愛爾蘭警方今天派員前往愛爾蘭廣播電視（RTE）位於都柏林（Dublin）的總部，據報現場有武裝警察。
愛爾蘭廣播電視在自家網站指出：「愛爾蘭廣播電視收到炸彈威脅後，已進行疏散。」
據報導，愛爾蘭獨立報（Irish Independent）報社、Newstalk及Today FM電台，以及維珍媒體（VirginMedia）電視台辦公室也疏散員工。
在此之前，歐洲近30架客機昨天接連收到虛假的炸彈恐嚇訊息，迫使部分飛機臨時降落，並促使軍方出動戰鬥機。
目前尚未確認這些威脅由誰所為。都柏林下週將舉行備受矚目的歐盟（EU）會議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。