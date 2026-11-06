愛爾蘭多家媒體收到炸彈威脅電郵 員工緊急疏散

在許多民主國家，或許對人民來說，民主早已如空氣一樣是自然而然、理所應當的存在，甚至無法認知到，失去民主是什麼樣子？以至於，人們會以為把票投給威權政黨、甚至是支持讓獨裁國家「做做看」，如果不滿意還能有機會「再換掉」。

2026-11-06 09:36