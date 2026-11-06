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聖嬰現象+全球暖化影響 歐盟監測機構：2026年恐成史上第二熱年度

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
歐盟氣候監測機構今天表示，受異常強烈的聖嬰（El Nino）現象影響，以及人為活動造成的全球暖化持續，2026年極可能成為有紀錄以來第二熱的年度。 路透社
歐盟氣候監測機構今天表示，受異常強烈的聖嬰（El Nino）現象影響，以及人為活動造成的全球暖化持續，2026年極可能成為有紀錄以來第二熱的年度。 路透社

歐盟氣候監測機構今天表示，受異常強烈的聖嬰（El Nino）現象影響，以及人為活動造成的全球暖化持續，2026年極可能成為有紀錄以來第二熱的年度。

法新社報導，哥白尼氣候變化服務（CopernicusClimate Change Service）在月度公報中指出，今年仍有「20%的機率追平或超越」2024年，成為有紀錄以來最熱的一年。

哥白尼氣候變化服務表示，2026年全球氣溫幾乎確定會比工業化前的水準高出攝氏1.5度以上。

2023年至2026年的4年平均氣溫預料也將超過工業化前水準攝氏1.5度。這是巴黎協定（ParisAgreement）為避免氣候變遷造成嚴重衝擊所設定的努力目標。

哥白尼氣候變化服務還說，全球今年10月經歷有紀錄以來最熱的10月，全球平均地表氣溫比工業化前水準高出攝氏1.75度。業化前時期定義為1850年至1900年。

這也是氣溫連續第3個月高於工業化前水準攝氏1.5度。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣候策略負責人勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「10月延續了全球顯著偏暖的趨勢，全球及地表海洋氣溫均創下紀錄。」

她指出：「異常強烈的聖嬰現象，正為已因人類活動而暖化的氣候增添更多熱能。」

這份最新公報發布之際，各國代表正準備前往參加9日在土耳其登場，為期2週的聯合國第31屆氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）。今年全球各地接連發生重大災害，包括尼泊爾致命洪災、歐洲熱浪，以及印尼大規模野火

歐盟 氣溫 氣候變遷 熱浪 野火 歐洲 聖嬰現象

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