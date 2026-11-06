聽新聞
0:00 / 0:00
聖嬰現象+全球暖化影響 歐盟監測機構：2026年恐成史上第二熱年度
歐盟氣候監測機構今天表示，受異常強烈的聖嬰（El Nino）現象影響，以及人為活動造成的全球暖化持續，2026年極可能成為有紀錄以來第二熱的年度。
法新社報導，哥白尼氣候變化服務（CopernicusClimate Change Service）在月度公報中指出，今年仍有「20%的機率追平或超越」2024年，成為有紀錄以來最熱的一年。
哥白尼氣候變化服務表示，2026年全球氣溫幾乎確定會比工業化前的水準高出攝氏1.5度以上。
2023年至2026年的4年平均氣溫預料也將超過工業化前水準攝氏1.5度。這是巴黎協定（ParisAgreement）為避免氣候變遷造成嚴重衝擊所設定的努力目標。
哥白尼氣候變化服務還說，全球今年10月經歷有紀錄以來最熱的10月，全球平均地表氣溫比工業化前水準高出攝氏1.75度。業化前時期定義為1850年至1900年。
這也是氣溫連續第3個月高於工業化前水準攝氏1.5度。
歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）氣候策略負責人勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「10月延續了全球顯著偏暖的趨勢，全球及地表海洋氣溫均創下紀錄。」
她指出：「異常強烈的聖嬰現象，正為已因人類活動而暖化的氣候增添更多熱能。」
這份最新公報發布之際，各國代表正準備前往參加9日在土耳其登場，為期2週的聯合國第31屆氣候變化綱要公約締約方會議（COP31）。今年全球各地接連發生重大災害，包括尼泊爾致命洪災、歐洲熱浪，以及印尼大規模野火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。