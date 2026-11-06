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納吉繳清罰款獲居家服刑 安華：不應讓貪腐被輕忽

中央社／ 吉隆坡6日專電

馬來西亞前首相納吉繳付馬幣5000萬令吉（約新台幣4億元）罰款，獲准居家服刑，已於下午離開監獄。首相安華表示，雖尊重巫統代繳罰款，但他個人並不認同這項做法，因為不能讓人覺得涉及數十億令吉的貪腐案件就這麼算了。

73歲的納吉（Najib Razak）因涉及主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）弊案而入獄，由其所屬政黨巫統（UMNO）代為繳清5000萬令吉罰款。巫統表示，相關款項已繳清，納吉符合以居家軟禁方式服完剩餘刑期的條件。

綜合新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等媒體報導，大批媒體今天上午輪番守候在納吉住宅外，警方則派遣約30名警力駐守，防止發生可能的意外事件。

安華表示，雖尊重巫統決定為納吉繳付罰款，得以居家服刑服完剩餘刑期，但他並不贊同這項做法，因為不能讓人民覺得涉及數十億令吉的貪腐案件，最終就這麼算了。

他強調，大馬要堅守拒絕濫權與貪腐的道德原則，也必須遵守法律程序，以及國家元首依憲法行使特赦的權限。

在此之前，為了協助納吉，巫統成立「納吉團結基金」募款，希望籌措到5000萬令吉罰款。

納吉委任律師今天在吉隆坡法院外，證實納吉已繳付罰款，法院也同意納吉以居家服刑方式服完剩餘刑期，並將法院庭令移交加影監獄。搭載納吉的休旅車則在下午約2時37分離開監獄。至截稿，納吉仍在醫院進行身體檢查，尚未返家。

國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）今年9月18日批准納吉（Najib Razak）獲有條件特赦，准許以居家服刑方式，服完剩餘刑期至2028年8月23日，但須繳付5000萬令吉罰款並遵守相關條件。若違反規定，有條件特赦將失效，須返回監獄服完剩餘刑期。

納吉2022年8月23日因貪腐案在加影監獄服刑，這次他轉為居家服刑後，是否能再發揮政治影響力，持續受到大馬媒體與政壇關注。

罰款 貪腐 馬來西亞

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