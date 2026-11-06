日本動支百億日圓預備金強化資安 研議封鎖外洩個資網站

日本近期接連發生網路攻擊導致個人資料外洩事件，政府今天在內閣會議決定，從2026年度預算的預備金動支約100億日圓（約新台幣21億元），用於強化網路安全。

時事通信社報導，其中約20億日圓（約新台幣4.1億元）將用於以人工智慧（AI）檢查政府系統的安全漏洞；約41億日圓（約新台幣8.4億元）用於充實警方偵辦網路攻擊所需的設備及培育相關人才；約38億日圓（約新台幣7.8億元）用於強化數位廳系統的安全防護。

另外，讀賣新聞5日報導，日本政府近期將彙整「網路安全緊急對策方案」，預定納入防止二次受害的對策，包括研議強制阻斷使用者連線至特定網站的「封鎖」機制，並列為「存取抑制措施」。

日本大型IT企業GMO網路集團先前遭駭，攻擊者隨後於10月27日將竊取的個人資料公布在網站上。為避免外洩個資遭進一步濫用，政府將儘速檢討包括封鎖在內的對策及相關法律問題。

「封鎖」機制是指強制切斷使用者與特定網站的連線，讓使用者無法瀏覽該網站。總務省認為已出現「二次受害擴大的風險」，同日要求國內電信業者封鎖相關網站。

對於總務省的作法，有意見認為處置妥當，也有人批評過於倉促，原因是業者實施封鎖時，必須確認所有使用者的所有連線目的地。

通訊內容及通訊對象等資訊不被第三方知悉的權利，屬於日本憲法等保障的「通訊秘密」，因此過去對是否實施封鎖，一直審慎評估。

另一方面，網路攻擊導致個資外洩的事件接連發生，未來攻擊者仍可能公開外洩的個資。為能更機動地採取包括封鎖在內的因應措施，政府決定加快檢討法律問題。