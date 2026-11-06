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日本食品消費稅減至1%闖關眾院成功 財源與給付對象待參院釐清

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本眾議院今天表決食品消費稅減稅相關法案，在自民黨、日本維新會等多數贊成下通過，將送交參議院審議，減稅所需財源及補助對象也成為後續討論焦點。 路透社
日本眾議院今天表決食品消費稅減稅相關法案，在自民黨、日本維新會等多數贊成下通過，將送交參議院審議，減稅所需財源及補助對象也成為後續討論焦點。 路透社

日本眾議院今天表決食品消費稅減稅相關法案，在自民黨日本維新會等多數贊成下通過，將送交參議院審議，減稅所需財源及補助對象也成為後續討論焦點。

日本放送協會（NHK）、「每日新聞」報導，法案規定，從2027年4月起2年內，食品與飲料的消費稅率將從現行的8%調降至1%。

此外，政府計劃為有工作的中低所得者推出與所得連動的「就業者負擔減輕支援金」制度。2027及2028年度先以相當於消費稅率1%的財源啟動，2029年度提高給付金額，正式實施。

日本政府與執政黨力拚在12月12日臨時國會會期結束前讓法案成立，但執政黨在參議院並未取得過半數席次。

眾議院內所有在野黨都投下反對票。在野黨在審議期間質疑政策能否有效抑制物價上漲，以及未來恢復原有稅率時可能造成的影響，並要求政府公布依所得發放支援金的適用對象及金額等具體內容。

政府在眾議院審議期間，未公布減稅所需財源及支援金的發放對象。這些內容能否在參議院進一步明朗，將是後續審議的焦點。

另一方面，在表決前，自民黨籍前首相石破茂、前選舉對策委員長小淵優子、前經濟企劃廳長官船田元，以及前法務大臣古川禎久共4人離開議場。

船田元對記者團表示：「眾議院審議法案時，並未充分提出具體數字。此外，我認為消費稅率最後很可能無法恢復原狀，因此雖然非常遺憾，但決定棄權。」

古川禎久則表示：「這項法案無法將物價高漲對策精準送到真正有需要的人手中，反而會為農家、餐飲業及零售業等第一線業者帶來額外混亂與負擔。這項政策可能破壞財政基礎，尤其可能動搖外界對日本財政的信任。基於上述理由，我難以贊成。」

現任財務大臣片山皋月則表示：「政府至今在審議中已說明法案內容、背景理念及相關數據。至於財源，為了取得市場信任，政府方針是不依賴赤字國債，而是透過檢討歲出、歲入兩方面來確保。今後也會持續仔細說明，並聽取各黨派的意見。」

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