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大馬前首相納吉繳清罰款 巫統稱符合居家軟禁條件

中央社／ 吉隆坡6日綜合外電報導

因涉及主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）弊案而入獄的馬來西亞前首相納吉今天繳清5000萬令吉（約1200萬美元）罰款，納吉所屬政黨巫統表示，相關款項已繳清，符合他以居家軟禁方式服完剩餘刑期的條件。

法新社報導，73歲的納吉（Najib Razak）因涉及一馬發展公司弊案而遭判刑入獄。這起案件被視為全球規模最大的主權財富基金弊案之一。

巫統（UMNO）透過聲明表示：「巫統今天上午已完成向吉隆坡高等法院繳納所有款項的程序。」聲明指的是5000萬令吉的罰款。

巫統指出：「巫統在此正式關閉為接受公眾捐款而設立的納吉特別團結基金帳戶。因為已不再需要向公眾募款。」

納吉幕僚艾莫盧特菲（Ahmad Lutfi Azhar）也證實款項已繳清。納吉的律師法漢（Farhan Shafee）則表示，律師團隊已取得移監文件。

法漢告訴記者：「我們已經拿到（居家軟禁的）命令，現在就要把命令送到加影監獄（KajangPrison）。」

當被問到納吉是否會在今天轉移到住家時，法漢回答：「如果整個流程都按計畫進行的話。」

馬來西亞國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）今年9月批准納吉獲得有條件特赦，條件是繳清罰款，並允許他以居家軟禁方式服完剩餘刑期。

法新社記者觀察到，截至中午，通往納吉住家的道路已拉起黃色警察封鎖線，並設置交通錐管制出入。

警方在道路入口附近停放巡邏車及流動警備車，並搭設兩頂帳篷，為管制人群做準備。

罰款 吉隆坡 馬來西亞

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