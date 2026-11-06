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中東戰事衝擊石油供應 大陸第3季碳排創疫情以來最大降幅

中央社／ 北京6日綜合外電報導
中國大陸今年第3季的二氧化碳排放量創下COVID-19疫情以來的最大降幅，並將此歸因於中東戰事造成的衝擊。 歐新社
中國大陸今年第3季的二氧化碳排放量創下COVID-19疫情以來的最大降幅，並將此歸因於中東戰事造成的衝擊。 歐新社

智庫今天表示，中國今年第3季的二氧化碳排放量創下COVID-19疫情以來的最大降幅，並將此歸因於中東戰事造成的衝擊。

法新社報導，根據芬蘭智庫「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA），中國7月至9月的二氧化碳排放量年減3.1%。相關分析刊登於氣候與能源議題網站「碳簡報」（Carbon Brief）。

全球重要航運通道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運嚴重受阻，重創中國的石油運輸。中國是全球第2大經濟體，也是最大原油進口國。

CREA報告引用官方數據及商業資料指出，中國整體石油用量較去年同期減少4%，交通運輸用油量則減少9%。

CREA共同創辦人兼首席分析師糜偉（LauriMyllyvirta）告訴法新社，「很明顯，如果油價下跌，石油消費量就會出現某種程度的反彈。但必須考量的是，中國的石油消費量在這次衝擊發生前，很可能就已經達到高峰。」

他指出，「這次衝擊顯然加速了電氣化趨勢，也加快從石油轉向其他能源的步伐。」

儘管中國快速興建新的燃煤電廠，煤炭用量仍年減3%。

綠色和平東亞分部（Greenpeace East Asia）駐北京專案負責人高玉和（Gao Yuhe）表示：「燃煤發電持續呈現下降趨勢，是再生能源進一步發展的關鍵因素。」

近年來，中國再生能源裝置容量快速成長，煤炭在能源結構的占比也逐步下降。

中國是全球最大的溫室氣體排放國，排放量占全球總量逾30%。

中國領導人承諾加強減排、推動綠色轉型，目標是在2060年前實現碳中和。

中東 石油 碳排 疫情 荷莫茲海峽 能源

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