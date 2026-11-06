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台灣與馬來西亞高等教育交流 助人才培育接軌職場

中央社／ 吉隆坡6日專電

人才培育如何讓學生接軌職場，成為台馬高等教育交流焦點。溫世仁文教基金會執行董事何能裕今天在亞洲產學合作分享會表示，高等教育應打破傳統框架，除了教授專業知識，更要深化學生的職場工作態度、解決問題及跨文化溝通能力。

由溫世仁文教基金會創設並贊助的「全球未來產學人才培育策略聯盟」（University Alliance in TalentEducation Development，UAiTED），今天在吉隆坡亞洲產學合作成果分享會探討創新生態系、企業落地發展與國際產學研發合作。

何能裕致詞表示，期盼透過高等教育讓台灣與馬來西亞在教育及產業領域建立更緊密的夥伴關係，藉由跨國高教合作，連結人才與產業需求。

他指出，基金會希望在馬來西亞推動產業及人才培育的合作，透過產學研發交流，建立產業、學術與研究之間的橋梁，並成立執行平台，協助完成各項合作事項。目前已整合成員大學的3000多項專利，放在雲端專利檢索平台上，並依不同領域分類，讓業界根據自身產業類別，搜尋感興趣的專利。

何能裕認為，企業不必自行在網路上搜尋，或另外尋找發明人、大學及研究單位，可以節省時間，讓合作更方便、更快速，促進學界與產業媒合。

他指出，希望透過產學發表會與服務平台，提供有效率的媒合服務，協助企業夥伴找到合作機會；會議結束後，持續推進合作，才是真正的目的。

何能裕也期待未來有更多合作與交流，歡迎各界使用平台、提供建議，協助改進平台，發揮橋梁作用，帶動產業進一步發展。

「全球未來產學人才培育策略聯盟」資深顧問方俊能（Peng Choong Leng）指出，產學合作需要連結大學、企業、公共機構、非營利組織與社區，讓知識與實踐相互銜接，推動人才培育、創新及永續發展，其他透過諸如馬來西亞全球產學研創協會（MyGIAC）等跨國合作網絡，也可拓展區域合作、提升能見度，讓大馬人才走向國際。

他表示，企業可透過實習、導師指導及相關計畫，接觸在校學生與畢業生，也能依據企業需求，連結研究人員及學術專家，探索應用研究、知識移轉與商業化的機會。

方俊能指出，夥伴合作能讓構想付諸實踐，為應用研究開闢實踐途徑，並建立長期合作關係。

他強調，產學合作應改善人們的生活，相關計畫以環境、社會及公司治理（ESG）與永續發展目標（SDGs）為指引，結合社區優先需求，讓合作成果有益於社區及未來世代。

溫世仁文教基金會從2013年至2018年間推動國際服務人才培育計畫，每年培訓超過100名馬來西亞學生；2019年起，與馬來西亞5所大學合作推動UAiTED，持續深化跨國人才培育。基金會也透過連結大學、學校、研究機構、企業及專業組織，扮演產學合作橋梁，推動人才培育計畫、諾貝爾學術講座及國際交流，促進知識分享與合作。

今天會議包括國立清華大學、馬來西亞國民大學、馬來亞大學、博特拉大學、馬來西亞理工大學、拉曼大學分享創新生態系發展經驗，另以企業落地發展與國際合作為主題，探討跨國合作機會。

馬來西亞 職場 吉隆坡

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